Konglomerat medialny Paramount Skydance, który ogłosił próbę wrogiego przejęcia Warner Bros. Discovery, istnieje w obecnym kształcie zaledwie od czterech miesięcy, ale jego historia sięga początków XX wieku. To historia niezliczonej liczby fuzji, przejęć, podziałów i partnerstw.
Paramount Skydance powstał w sierpniu tego roku z połączenia konglomeratu medialnego Paramount Global, sieci kin National Entertainment i wytwórni filmowej Skydance Media. Pierwszy z tych podmiotów został utworzony formalnie w 2019 r. - początkowo pod nazwą ViacomCBS - z połączenia nowych inkarnacji CBS Corporation i Viacom. Obie te firmy w przeszłości wchodziły w różne konfiguracje właścicielskie zarówno ze sobą, jak i ze zmieniającym nazwy i właścicieli studiem filmowym Paramount Pictures.
Założone w 1912 r. Paramount Pictures to istotna część historii Hollywood - szóste najstarsze wciąż istniejące studio filmowe na świecie i drugie w USA, a także jedno z „wielkiej piątki” studiów mieszczących się w granicach miejskich Los Angeles. To w Paramount Pictures powstały m.in. „Bulwar Zachodzącego Słońca”, „Psychoza”, „Love Story”, „Ojciec chrzestny”, „Top Gun”, „Forrest Gump”, „Braveheart” czy „Titanic”.
Wytwórnia filmowa Skydance Media
Wytwórnia filmowa Skydance Media została założona jako Skydance Productions w 2006 r. przez Davida Ellisona, syna Larry’ego Ellisona, miliardera i współzałożyciela filmy Oracle. Wytwórnia powstała początkowo jako jednorazowy projekt w celu sfinansowania filmu „Flyboys - bohaterska eskadra”, co było związane z lotniczą pasją Davida Ellisona. Jednak w 2010 r. zawarła pięcioletnią umowę z Paramount Pictures o współfinansowaniu, produkcji i dystrybucji filmów.
Współprodukowane z Paramount Pictures filmy „Prawdziwe męstwo”, „Mission Impossible - Ghost Protocol” i „Star Trek. W ciemność” pozwoliły Skydance Productions wejść do grona liczących się wytwórni, a w ślad za tym poszło rozszerzanie działalności na kolejne pola - telewizję, własne studio animacji, transmisje sportowe, gry wideo i wirtualną rzeczywistość.
Ponieważ tradycyjne stacje telewizyjne, które stanowiły istotną część portfolio Paramount Global, przynosiły coraz większe straty, Skydance Media uznało to za okazję do zakupu. W uzgodnionej w połowie 2024 r. i sfinalizowanej 13 miesięcy później fuzji Paramount Global, National Entertainment i Skydance Media, to ten ostatni podmiot był dominujący i to David Ellison został szefem nowo powstałego Paramount Skydance.
Na pozyskaniu Paramount nie skończyły się jednak jego ambicje, bo 8 grudnia Paramount Skydance ogłosił próbę wrogiego przejęcia Warner Bros. Discovery, który kilka dni temu poinformował o zgodzie na ofertę Netflixa. Ta złożona przez Paramount Skydance jest nie tylko wyższa - opiewa na 108 mld dolarów - ale także, według amerykańskich mediów, cieszy się większą przychylnością administracji Donalda Trumpa. Nie bez znaczenia jest w tym kontekście fakt, że Larry Ellison od lat wspiera Trumpa.
Adam Stankiewicz/PAP
