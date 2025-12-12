Umożliwienie składania elektronicznych wniosków o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy, stały i na pobyt rezydenta długoterminowego UE zakłada nowelizacja ustawy o cudzoziemcach, którą podpisał prezydent Karol Nawrocki.
Nowelizacja ustawy o cudzoziemcach zakłada zmianę sposobu składania wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy, zezwolenia na pobyt stały oraz zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE – z formy papierowej na elektroniczną z wykorzystaniem usługi online za pośrednictwem Modułu Obsługi Spraw (MOS).
Obecnie wniosek o udzielenie powyższych zezwoleń cudzoziemiec jest zobowiązany złożyć wyłącznie na urzędowym formularzu, według wzorów określonych w aktach wykonawczych do ustawy o cudzoziemcach, w formie papierowej, osobiście w siedzibie urzędu wojewódzkiego.
Jak podkreśliło w uzasadnieniu Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, zmiany mają m.in. usprawnić procedury legalizacji pobytu cudzoziemców i skrócić kolejki do urzędów. Wynikają również z konieczności obsłużenia wzrastającej liczby wniosków o legalizację pobytu w Polsce.
Prawo dostępu do MOS
MOS ma być prowadzony przez szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców. Prawo dostępu do MOS będzie przysługiwało cudzoziemcom, którzy chcą złożyć wniosek, a także osobom, które mogą złożyć wniosek w imieniu małoletniego cudzoziemca, osoby ubezwłasnowolnionej lub osoby małoletniej bez opieki.
W MOS będą przechowywane dane i informacje związane z postępowaniami, a później będą one przekazywane do prowadzonych w systemie informatycznym rejestrów spraw dotyczących zezwoleń na pobyt czasowy, zezwoleń na pobyt stały oraz zezwoleń na pobyt rezydenta długoterminowego UE.
MOS będzie wskazywał też, jakie obowiązkowe załączniki należy dołączyć do wniosku. Ma to ułatwić urzędom wojewódzkim prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach legalizacji pobytu cudzoziemców w Polsce, ponieważ wnioski po ich weryfikacji formalnej będą automatycznie przekazywane do krajowego zbioru rejestrów, ewidencji i wykazu w sprawach cudzoziemców bez konieczności ich ręcznego przepisywania.
Bezpieczne składanie wniosków
W celu zapewnienia możliwości bezpiecznego składania wniosków w trybie online, a także przechowywania danych i informacji oraz w efekcie ich przekazywania do rejestrów MOS jako usługa teleinformatyczna będzie ściśle powiązana i kompatybilna z krajowym zbiorem rejestrów, ewidencji i wykazem w sprawach cudzoziemców, który prowadzi w systemie teleinformatycznym szef UdSC. Założeniem ustawy jest także stworzenie cyfrowej formy wniosku zawierającej zaawansowany podpis elektroniczny.
Przepisy wprowadzają także nowe rozwiązania, m.in. w zakresie procedury udzielania zezwolenia na pobyt czasowy w celu połączenia się z rodziną w sytuacji, gdy cudzoziemiec, którego wniosek dotyczy, przebywa poza granicami Polski, a o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy wnioskuje członek jego rodziny zamieszkujący już na terytorium naszego kraju. Resort zaproponował między innymi wprowadzenie definicji członka rodziny rozdzielonej oraz wprowadzenie nowego, odrębnego wzoru formularza wniosku o udzielenie takiego zezwolenia.
Regulacja zakłada też utworzenie instytucji pouczenia cudzoziemca o obowiązku niezwłocznego wyjazdu na terytorium państwa, do którego udaje się cudzoziemiec, wykonując nakazującą powrót decyzję wydaną przez organ państwa stosującego unijną dyrektywę dotyczącą powrotów nielegalnie przebywających obywateli państw trzecich.
PAP/oprac. Natalia Wierzbicka
