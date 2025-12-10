Sąd Okręgowy w Warszawie wydał nieprawomocny wyrok ws. Krzysztofa Stanowskiego i Natalii Janoszek. Stanowski i Kanał Sportowy muszą usunąć film o Janoszek oraz zapłacić jej 20 tys. zł zadośćuczynienia. „Dla mnie najważniejsze jest to, że NIE MUSZĘ przepraszać Natalii Janoszek za cokolwiek” - napisał na platformie X szef Kanału Zero.
Dzisiaj Sąd Okręgowy w Warszawie ogłosił orzeczenie w sprawie z pozwu Janoszek przeciwko Stanowskiemu i Kanałowi Sportowemu o ochronę dóbr osobistych i zadośćuczynienia. Stanowski i Kanał Sportowy muszą usunąć film „Jak zmyślić karierę i trafić na szczyt? Natalia Janoszek versus TVN, Polsat i TVP”, który Stanowski zrealizował nt. Janoszek. Film ma zniknąć ze wszystkich kanałów na których jest zamieszczony. Chodzi o pierwszy film, który Stanowski zrealizował jeszcze przed wyjazdem do Indii, gdzie przeprowadził śledztwo na temat Janoszek. „Myślę, że obie strony będą się odwoływać” - napisał Stanowski na X.
Dla mnie najważniejsze jest to, że NIE MUSZĘ przepraszać Natalii Janoszek za cokolwiek. Sąd uznał, że Natalia Janoszek wykreowała swój wizerunek, a moja narracja NIE BYŁA kłamliwa. Janoszek domagała się także 100 000 złotych. Sąd uznał, że powinna dostać 20 000, ponieważ wylała się na nią nieprawdopodobna fala hejtu. Ponadto film - ten pierwszy - powinien zostać usunięty z Kanału Sportowego, bo już swoje zarobił i spółka nie powinna z niego dalej czerpać korzyści
— napisał Stanowski.
Widzę tu niekonsekwencję: skoro nie muszę przepraszać, bo nie kłamałem, to nie rozumiem, dlaczego cokolwiek miałoby być usunięte i dlaczego miałbym - do spółki z KS - cokolwiek zapłacić. Moim zdaniem to nie ja ściągnąłem na powódkę falę hejtu, tylko ona sama swoją działalnością. Podejrzewam z kolei, że Natalia Janoszek najbardziej liczyła na przeprosiny, które miałyby świadczyć o tym, że rzekomo kłamałem (a sąd stwierdził, że wcale nie), stąd moje podejrzenie, że odwołają się obie strony
— wskazał.
Z postępowania dowodowego wprost wynika, że Natalia Janoszek instruowała byłego partnera biznesowego, jak kupować followersów na instagramie i że żadnego miliona dolarów za kolację z greckim miliarderem nie było. Żałuję, że nie mogę zacytować, co mówił podczas rozprawy były partner biznesowy Natalii Janoszek, ale druga strona poprosiła o utajnienie procesu.
Kosztami procesu zostały obciążone obie strony
— poinformował.
