W ostatnich dniach prowadzony jest bezprecedensowy atak naruszający moje dobre imię. Moje dobra osobiste. Propagandowa machina wykorzystuje rozmaite instrumenty prawne i sprzyjające władzy media do atakowania niewinnych osób. Wśród wielu atakowanych znalazłam się też ja. Padają wobec mnie kłamliwe oskarżenia, polegające na twierdzeniu, że nie świadczyłam pracy w miejscu zatrudnienia.
To nieprawda! To bezpodstawne oszczerstwa, których celem może być próba wyeliminowania mnie z życia publicznego. Protestuję przeciwko takim praktykom.
Publiczne deklaracje o skierowaniu mojej sprawy do prokuratury i sądu, dają mi przekonanie, że moje dobre imię zostanie tam obronione. Wierzę w to, mimo wszystkich wątpliwości, co do praworządności i sprawiedliwości rozstrzygnięć, które zapadają w ostatnim czasie w prokuraturze i sądach.
Małgorzata Raczyńska-Weinsberg
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/media/747839-oswiadczenie-m-raczynskiej-bezpodstawne-oszczerstwa
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.