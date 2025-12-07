„Koszyk świąteczny dla przeciętnej czteroosobowej rodziny będzie tańszy niż rok temu o blisko 150 zł” - usłyszeliśmy w programie informacyjnym TVP w likwidacji „19:30”. Materiał skomentował poseł PiS Paweł Jabłoński. „Serio. Więcej tej propagandy. Ludzie widzą jak jest naprawdę i w końcu was pogonią” - skwitował na portalu X. Redaktor Telewizji wPolsce24 Rafał Jarząbek udał się do Nowego Dworu Mazowieckiego, żeby przed jednym z tamtejszych dyskontów skonfrontować tezę noeTVP z Polakami.
Święta Bożego Narodzenia za pasem. Polacy czynią przygotowania, żeby zapełnić stół wigilijny tradycyjnymi potrawami. Każdy ma też na uwadze, by pod świąteczną choinką znalazły się prezenty dla najbliższych.
Rząd co rusz chwali się niską inflacją, ale wystarczy przejść się po sklepach, żeby zauważyć, że ceny do najniższych nie należą.
Jabłoński odpowiada na materiał neoTVP
Podczas programu informacyjnego „19:30” w neoTVP pojawił się materiał dotyczący świąt.
Koszyk świąteczny dla przeciętnej czteroosobowej rodziny będzie tańszy niż rok temu o blisko 150 zł. Z najnowszego raportu „Świąteczny Portfel Polaków” wynika, że niższa inflacja przynosi ulgę domowym budżetom
— powiedziała dziennikarka.
Do sprawy odniósł się poseł PiS Paweł Jabłoński.
Dziennikarka TVP w likwidacji (bierze z publicznej kasy kilkaset tys. zł rocznie) twierdzi że świąteczne zakupy zrobimy… 150 zł TANIEJ niż rok temu. Serio. Więcej tej propagandy. Ludzie widzą jak jest naprawdę i w końcu was pogonią
— skomentował na portalu X.
Jarząbek pyta Polaków o drożyznę w sklepach
Redaktor Telewizji wPolsce24 Rafał Jarząbek wybrał się z kamerą do Nowego Dworu Mazowieckiego, gdzie przed jednym z dyskontów pytał Polaków, czy to, co przekazało neoTVP jest prawdą.
Najdroższe w święta od 40 lat
— burzy się starszy pan.
Myślę, że wydam 10 proc. więcej
— dodał inny klient.
Na pewno jest drożej. Ogólnie jest podwyżka
— skwitowała rozmówca Jarząbka.
