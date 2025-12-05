„Zaakceptowana przez Warner Bros. Discovery oferta przejęcia części koncernu przez Netlfiksa wycenia całkowitą wartość przedsiębiorstwa na 82,7 mld dolarów i oferuje cenę za akcję w wysokości 27,75 dolarów, co łącznie daje kwotę 72 mld dol” - donosi agencja Reutera i inne media. Obie spółki potwierdziły porozumienie.
Jak pisze „Wall Street Journal”, Netflix wycenił wartość przedsiębiorstwa (enterprise value) przejmowanej części WBD na 82,7 mld dolarów, podczas gdy łączna wartość akcji to 72 mld. Według agencji Reutera, akcjonariusze WBD otrzymają 23,25 dolarów w gotówce oraz 4,5 dolara w akcjach Netfliksa.
Obie firmy potwierdziły doniesienia o transakcji. Według „WSJ”, do finalizacji ma dojść w ciągu 12-18 miesięcy. Wcześniej WBD ma podzielić się na dwie spółki - Warner Bros. i Discovery Global, co według planu koncernu miałoby stać się do kwietnia 2026 r. Netflix zakupi tylko tę pierwszą firmę, obejmującą platformy streamingowe (m.in. HBO Max) i studia filmowe. Druga będzie kontrolowała kanały telewizyjne, w tym CNN, TNT, a także kanały zagraniczne, takie jak polski TVN.
Inne oferty przejęcia WBD
Media informowały wcześniej, że oferty przejęcia WBD złożyły trzy firmy: Paramount Skydance, Netflix i Comcast. Jednak Paramount Skydance - właściciel m.in. telewizji CBS - miał złożyć ofertę zakupu całego konglomeratu, podczas gdy Netflix i Comcast (właściciel m.in. telewizji NBC) - chcą kupić tylko część spółki, obejmującą studia filmowe i telewizyjne oraz platformy streamingowe (HBO Max), bez należących do WBD kanałów telewizyjnych, takich jak CNN, TNT oraz polski TVN.
Według CNN administracja USA ma faworyzować Paramount, który należy do syna sprzymierzonego z Donaldem Trumpem miliardera Larry’ego Ellisona. Tym samym ocenia się, że Ellison i Paramount mają przewagę w uzyskaniu zgody administracji Trumpa na przejęcie WBD. -
To jest karta atutowa
— powiedział w październiku doradca Ellisona stacji CNN.
Podczas procesu przetargowego kierownictwo Paramount otwarcie argumentowało, że tylko ich oferta zostanie zaaprobowana przez regulatorów administracji Trumpa.
Niepokój w kręgach republikańskich
Doniesienia medialne o tym, że Netflix staje się faworytem, wzbudziły niepokój w kręgach republikańskich.
Jednak Waszyngton nie jest jedynym obszarem, na którym mogą toczyć się spory dotyczące przyszłości WBD. Jak dowiedziała się CNN na opinie wskazujące, że na rynkach europejskich i południowoamerykańskich firmie mógłby zaszkodzić fakt forowania przez amerykańskie władze jej zakupu przez Paramount Skydance.
Istnieje również branżowy wymiar konfliktu interesów związanych z potencjalną sprzedażą WBD.
Niedawny raport analityka Bank of America ujął to tak:
Jeśli Netflix przejmie Warner Bros, wojny streamingowe są praktycznie skończone. Netflix stałby się niekwestionowaną globalną potęgą Hollywood, wykraczającą poza jego obecną wysoką pozycję.
