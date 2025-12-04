Decyzja TVP w likwidacji o reorganizacji kanału TVP Polonia i znaczne ograniczenie w przyszłym roku budżetu ośrodka TVP Wilno wywołało zaniepokojenie wśród społeczności polskiej na Litwie. Związek Polaków na Litwie (ZPL) wystosował m.in. apel do władz RP i Telewizji Polskiej w likwidacji.
Od początku istnienia TVP Polonia pełniła kluczową rolę w utrzymywaniu więzi rodaków z Ojczyzną - ukazywała ich życie, osiągnięcia i wyzwania, wzmacniała poczucie wspólnoty narodowej oraz przekonanie, że Polska pamięta i troszczy się o swoich obywateli i osoby pochodzenia polskiego, niezależnie od paszportu
— czytamy w apelu ZPL.
Polskie media na Litwie informują, że ze względu na znaczne ograniczenia budżetowe wiele magazynów polonijnych w przyszłym roku nie znajdzie się w planach ramówkowych TVP w likwidacji, m.in. „Wilnoteka”, „Polskie szlaki północy”, „Wschód”, „Nad Niemnem. Za wschodnią granicą”, „Ola Polonia”, „Kierunek Zachód”, „Przystanek Ameryka”, „Hello Polonia” „Studio w kontakcie”, „Z gwiazdą przez świat”, „Po polsku”, „Powiedz to po polsku”.
W apelu ZPL zaznaczono, że „przekreślenie jedną decyzją 30-letniego dorobku TVP Polonia jest działaniem niezgodnym z obowiązującą ustawą medialną, która zapewnia tej Antenie nie tylko emisję, ale i godne, twórcze funkcjonowanie”.
Prawie 20 milionów Polaków na świecie ma prawo do godnej reprezentacji na antenie nadawcy publicznego
— czytamy w apelu wystosowanym do kierownictwa TVP w likwidacji oraz władz RP.
W piśmie podkreśla się, że „w dobie rosnących napięć geopolitycznych, intensywnej dezinformacji szczególnie Polacy żyjący za wschodnią granicą Rzeczypospolitej potrzebują wzmacniającego przekazu z kraju, przeciwdziałania presji propagandowej”.
Zaniepokojenie wśród Polaków
Zaniepokojenie wśród Polaków wywołała też informacja o planach znacznego zmniejszenia przyszłorocznego budżetu ośrodka TVP Wilno, utworzonego w 2019 r. jako pierwszego w historii Telewizji Polskiej oddziału zagranicznego. Zapowiadana jest redukcja większości lokalnych programów realizowanych przez litewskich Polaków oraz zwolnienie części pracowników TVP Wilno.
Ambasada RP w Wilnie oświadczyła, że „TVP Wilno jest ważnym kanałem polskiej telewizji publicznej, którego misja jest realizowana we współpracy ze stroną litewską, ponoszącą częściowo koszty emisji”.
Programy stacji są adresowane do Polaków na Litwie, ale także do Litwinów, jako że są też udostępniane na kanałach litewskich. Odgrywają również ważną rolę w przeciwdziałaniu dezinformacji mediów rosyjskich i białoruskich
— podkreślono.
Ambasada informuje, że „decyzja o wysokości budżetu stacji (TVP Wilno) w 2026 r. zostanie podjęta przez kierownictwo TVP likwidacji w w powiązaniu z przeprowadzaną restrukturyzacją Ośrodka Mediów dla Zagranicy, obejmującego zarówno TVP Polonia, jaki i kanały obcojęzyczne dla odbiorców zagranicznych, w wyniku której możliwe będą oszczędności w zakresie realizacji programów”.
Polacy są na Litwie najliczniejszą mniejszością narodową, stanowią około 6,5 proc. ludności.
Adam Stankiewicz/PAP
