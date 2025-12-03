Bulwersujący fake news! Wypowiedź dziennikarza Telewizji wPolsce24 Damiana Stanisławskiego oraz Prezydenta RP została spreparowana przy użyciu sztucznej inteligencji. W sieci pojawił się deepfake, w którym można usłyszeć wymyśloną deklarację Karola Nawrockiego, którą rzekomo prezentuje Damian Stanisławski na antenie telewizji wPolsce24.
Proszę nie dać się nabrać. Poniższe wypowiedzi są fałszywe i nie zostały wypowiedziane przez osoby, które są ofiarą przestępstwa. To jedynie twór sztucznej inteligencji.
Obywatele Polski mogą otrzymywać nawet do 30 tysięcy złotych tygodniowo. Z taką deklaracją wystąpił prezydent Karol Nawrocki. W ostatnim czasie Polacy coraz częściej zauważają reklamy z udziałem prezydenta […]
— słyszymy w wygenerowanym przez sztuczną inteligencję komunikacie, który wypowiada rzekomo nasz dziennikarz Damian Stanisławski.
Spreparowano wypowiedź prezydenta
Sztuczna inteligencja pomogła również w utworzeniu fałszywej zapowiedzi prezydenta Nawrockiego.
Otwieramy oficjalną platformę, która ma pomóc […]
— miał mówić prezydent, jednak taka deklaracja nigdy z ust Karola Nawrockiego nie padała.
Sprawa zostanie zgłoszona na policję. Wykorzystanie czyjegoś wizerunku za pomocą sztucznej inteligencji to przestępstwo. Problem jest tym większy, że wprowadza opinię publiczną w błąd, powołując się na autorytet prezydenta.
Natalia Wierzbicka
