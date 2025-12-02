Duże zmiany w Agorze! Blumsztajn, Łuczywo, Rapaczyńska i Piegdoń-Adamczyk tracą udziały. Zyskała natomiast Wielowieyska

  • Media
  • opublikowano:
autor: Fratria
autor: Fratria

Duże zmiany w Agorze! W spółce Agora Holding doszło do zmiany większości wspólników. Udziały stracili współtwórcy „Gazety Wyborczej” Seweryn Blumsztajn, Helena Łuczywo i Wanda Rapaczyńska, a także Barbara Piegdoń-Adamczyk. Z kolei wśród nowych udziałowców znaleźli się Dominika Wielowieyska, dziennikarka „GW”, a także dwaj członkowie zarządu Agory.

Seweryn Blumsztajn, Helena ŁuczywoBarbara Piegdoń-Adamczyk byli związani z „Gazetą Wyborczą” od początku jej powstania, z kolei Wanda Rapaczyńska od 1990 roku. Do tej pory mieli po jednym udziale Agora Holding. Teraz utracili swoje udziały.

W KRS wpisano natomiast, że akcje Agora Holdingu uzyskali Wojciech Bartkowiak, Maciej Strzelecki, Sławomir JędrzejewskiDominika Wielowieyska.

To zmiana generacyjna”

Skąd takie zmiany w strukturze właścicielskiej Agora Holdingu?

To zmiana generacyjna, oddajemy po prostu te udziały

— tłumaczył Seweryn Blumsztajn portalowi Wirtualnemedia.pl. 

CZYTAJ TAKŻE: Agora odnotowała w ubiegłym roku ponad 100 mln zł straty. Słabe wyniki w IV kwartale, wysokie koszty odpisów i zwolnień

Adam Stankiewicz/wirtualnemedia.pl

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl - zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków. Opisujemy wydarzenia, ujawniamy fakty, śledzimy politykę, problemy społeczne i kulturę. Publikujemy sprawdzone fakty, pogłębione analizy i odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych