Duże zmiany w Agorze! W spółce Agora Holding doszło do zmiany większości wspólników. Udziały stracili współtwórcy „Gazety Wyborczej” Seweryn Blumsztajn, Helena Łuczywo i Wanda Rapaczyńska, a także Barbara Piegdoń-Adamczyk. Z kolei wśród nowych udziałowców znaleźli się Dominika Wielowieyska, dziennikarka „GW”, a także dwaj członkowie zarządu Agory.
Seweryn Blumsztajn, Helena Łuczywo i Barbara Piegdoń-Adamczyk byli związani z „Gazetą Wyborczą” od początku jej powstania, z kolei Wanda Rapaczyńska od 1990 roku. Do tej pory mieli po jednym udziale Agora Holding. Teraz utracili swoje udziały.
W KRS wpisano natomiast, że akcje Agora Holdingu uzyskali Wojciech Bartkowiak, Maciej Strzelecki, Sławomir Jędrzejewski i Dominika Wielowieyska.
„To zmiana generacyjna”
Skąd takie zmiany w strukturze właścicielskiej Agora Holdingu?
To zmiana generacyjna, oddajemy po prostu te udziały
— tłumaczył Seweryn Blumsztajn portalowi Wirtualnemedia.pl.
