Jacek Żakowski wspominał ostatnio swoją „przygodę” z TVP w likwidacji. Publicysta Tok FM przestał być zapraszany do studia telewizji publicznej po tym, jak stwierdził, że premier Donald Tusk sięgnął po „metodę putinowską, której się w demokracji nie stosuje”. „To jest bardzo ciekawe, bo dziennikarze, którzy byli w studiu, zareagowali ze zrozumieniem. Zrozumieli - po pierwsze, że powiedziałem o metodzie, a nie, że Tusk jest Putinem. A po drugie: zrozumieli, że tak jest” - mówił Żakowski w rozmowie z Januszem Schwertnerem, redaktorem naczelnym portalu Goniec.pl.
Jeszcze do niedawna publicysta radia Tok FM Jacek Żakowski straszył, że Prawo i Sprawiedliwość po ewentualnej porażce wyborczej nie odda pokojowo władzy w Polsce.
Politolodzy jednym tchem wymieniają Bolsonaro, Trumpa, Erdogana, Modiego, Orbana i Kaczyńskiego jako przykłady demokratycznie wybranych prawicowych autorytarnych populistów dewastujących współczesne liberalne demokracje
— pisał na łamach „Gazety Wyborczej” Żakowski w 2022 r. Zdarzyło mu się porównywać Jarosława Kaczyńskiego także do rosyjskiego zbrodniarza Władimira Putina (w ostatnim czasie ulubionej „pałki” koalicji 13 grudnia na opozycję).
Po 13 grudnia 2023 r. publicysta Tok FM sam miał okazję zakosztować liberalnej demokracji w wydaniu Donalda Tuska.
Skąd porównanie użyte przez Żakowskiego?
Ta liberalna demokracja dla Żakowskiego najwyraźniej smakowała czystą wodą w TVP w likwidacji. Przygodę z tym medium publicysta wspominał w rozmowie z Januszem Schwertnerem z portalu Goniec.pl.
Tusk sięgnął po metodę putinowską, której się w demokracjach nie stosuje. To twoja opinia na temat zarządzania kryzysowego Donalda Tuska po po powodzi w 2024 roku, która wzbudziła duże kontrowersje i padła, co istotne, na antenie TVP Info
— zacytował Schwertner.
No tak. I przestali mnie tam zapraszać od tego czasu
— odpowiedział Jacek Żakowski, po czym Schwertner zwrócił uwage, że z profilu TVP Info na portalu X usunięto nawet fragment nagrania z przytoczoną powyżej wypowiedzią.
No tak. To trochę mówi o stanie mediów, prawda? O tym, czym się media dzisiaj zajmują - czy się zajmują propagandą, czy informacją. Ale wiesz, to jest bardzo ciekawe, bo dziennikarze, którzy byli w studiu, zareagowali ze zrozumieniem. Zrozumieli - po pierwsze, że powiedziałem o metodzie, a nie, że Tusk jest Putinem. A po drugie zrozumieli, że tak jest
— powiedział publicysta Tok FM.
Bo co zrobił Tusk? Posadził przy dwóch stołach bardzo wysokich tam różnych dyrektorów ministrów, generałów i tak dalej i przesłuchiwał ich. Rzeczywiście, powiedziałem to delikatnie, ale takie zjawiska w bardzo autorytarnych współczesnych systemach funkcjonują. Nie tylko Putin stosuje, przecież np. Kim też to stosuje, prawda? Takie publiczne ruganie. W żadnym demokratycznym kraju premier tak nie robi
— zwrócił uwagę Jacek Żakowski.
A gdyby ktoś z Państwa chciał lepiej zrozumieć, co dokładnie publicysta miał na myśli, można zobaczyć to na poniższym wideo.
„Rewolucja zjada swoje dzieci”
Działania Tuska, o których mówił Żakowski, widoczne były zwłaszcza po powodzi we wrześniu 2024 r., choć tego rodzaju widowiska premier urządza dość regularnie.
Wypowiedź swojego gościa zacytował Janusz Schwertner.
Jacek Żakowski w „Prześwietleniu”: Po mojej wypowiedzi o Donaldzie Tusku i „putinowskiej metodzie zarządzania” przestałem być zapraszany do TVP Info. Moja wypowiedź została skasowana przez TVP nawet z X - to pokazuje, jakie są dziś media publiczne
— napisał.
Rewolucja zjada swoje dzieci… Jacek Żakowski o uprawianej propagandzie w TVP w likwidacji
— skomentował na portalu X Michał Dworczyk, europoseł PiS.
Raczej ojców
— skomentował Marek Wróbel, prezes Fundacji Republikańskiej.
Tuska trzeba kochać jak Winston Smith pokochał Wielkiego Brata
— napisał prof. Robert Gwiazdowski.
Niemożliwe. W demokracji nikt nie usuwa niewygodnych dziennikarzy z obiegu
— skomentował Łukasz Zboralski.
Droga TVP, nie macie wyjścia, musicie zaprosić Jacka do programu
— próbowała silić się na ironię Dominika Wielowieyska.
A najlepiej do programu Doroty Wysockiej-Schnepf?
X/Joanna Jaszczuk
