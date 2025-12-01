Firma Fat Frogs Media zajmująca się między innymi zarządzaniem kanałami na YouTubie, pojawiła się w majowym raporcie Fundacji Batorego, w którym wskazano m.in. nietransparentne pod kątem rozliczenia finansowego materiały reklamowe Rafała Trzaskowskiego podczas kampanii prezydenckiej. Tymczasem teraz firma Fat Frogs Media odpowiada za obsługę konta Doroty Wysockiej-Schnepf na platformie YouTube.
W majowym raporcie Fundacji Batorego pt. „Nadzieja w niezdecydowanych. Obraz kampanii prezydenckiej w mediach społecznościowych” pojawił się min. wątek reklam Rafała Trzaskowskiego, opłacanych i realizowanych przez firmę Fat Frogs Media.
Reklamy te zostały zamieszczone na oficjalnym koncie kandydata na platformie YouTube, jednak w polu „reklamodawca” nie znajduje się oznaczenie komitetu wyborczego. Taka praktyka zdarzała się już wcześniej – również w przypadku innych środowisk politycznych. Wynika to na ogół z tego, że to firma obsługująca dany komitet wyborczy umieszcza bezpośrednio reklamy. Tym bardziej zatem trzeba będzie uważnie przyjrzeć się sprawozdaniom finansowym komitetów, chcąc ocenić, czy ten wydatek został ostatecznie pokryty przez komitet wyborczy. Koszt tych materiałów wyniósł łącznie około 45 tysięcy złotych, a liczba wyświetleń – około 4 milionów
— podano we wspomnianym raporcie Fundacji Batorego.
Raport OBWE
Co więcej, na reklamy firmy Fat Frogs Media zwrócono też uwagę w niekorzystnym dla obecnej władzy raporcie OBWE i Rady Europy z przebiegu wyborów prezydenckich w Polsce.
CZYTAJ TAKŻE: Jak się wytłumaczą? Raport OBWE po wyborach prezydenckich miażdżący dla rządu i NASK. Zwrócono uwagę na hejterskie spoty!
Firma Fat Frogs Media opłaciła reklamy w Google na łączną kwotę 131 000 PLN
— zauważono we wspomnianym raporcie.
Fat Frogs Media obsługuje kanał Wysockiej-Schnepf
Tymczasem pracownica TVP Info w likwidacji Dorota Wysocka-Schnepf niedawno założyła swój kanał na YouTubie. W informacjach o nim można przeczytać, że obługuje go… firma Fat Frogs Media. Nawiasem mówiąc firma ta obsługuje też m.in. kanał Tomasza Lisa i Michała Szczerby, wspiera też kanał „Wolne Sądy” na YouTubie.
Jak widać, szereg przedstawicieli środowisk przeciwnych PiS-owi zdecydowało się skorzystać w kwestii prowadzenia swoich kont na YouTubie z usług jednej firmy.
CZYTAJ TAKŻE: Wysocka-Schnepf zakłada swój kanał na YouTube. Bezcenna reakcja! „Rozumiem, że nie możemy wypowiadać pewnych słów”
tkwl/wirtualnemedia.pl
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/media/747131-pomagali-trzaskowskiemu-teraz-prowadza-kanal-schnepf
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.