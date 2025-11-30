WIDEO

Wysocka-Schnepf zakłada swój kanał na YouTube. Bezcenna reakcja! "Rozumiem, że nie możemy wypowiadać pewnych słów"

w tle zdj. ilustracyjne, w miniaturce kadr z pierwszego wideo Doroty Wysockiej-Schnepf w serwisie YouTube / autor: Fratria, YouTube/Dorota Wysocka-Schnepf Kanał Oficjalny, X/ Joanna Pinkwart
Znów głośno o Dorocie Wysockiej-Schnepf. Kontrowersyjna dziennikarka (ujmując to najdelikatniej) postanowiła otworzyć… swój kanał w serwisie YouTube. I nie sposób nie zacytować bezcennej reakcji redaktor z Kanału Zero Krzysztofa Stanowskiego.

Wysocka-Schnepf otwiera kanał na YT

Dorota Wysocka-Schnepf Kanał Oficjalny” - tak nazywa się kanał pracownicy TVP Info w likwidacji, prowadzącej programy „Pytanie dnia” i „Niebezpieczne związki”, a wcześniej „Rozmowy niesymetryczne”, prywatnie żony Ryszarda Schnepfa, kierownika polskiej placówki dyplomatycznej we Włoszech. Wiele z tych programów wywoływało burze, budziło uśmiechy i żarty, jak również poczucie niesmaku. Czy tak samo będzie w przypadku treści na YouTube?

Świat zmienia się na naszych oczach. Bywa, że staje na głowie. Czas biegnie szybciej niż dotąd. Wydarzenia pędzą jak w kalejdoskopie. Zmiany następują szybciej niż kiedykolwiek. Jak się w tym wszystkim połapać i odnaleźć? Spróbuję wam w tym pomóc razem z moimi gośćmi. Zapraszam was nie tylko przed telewizory. Wpadajcie też na mój kanał, subskrybujcie, pytajcie, komentujcie. Bądźmy razem. Do zobaczenia wkrótce

— zapowiedziała uśmiechnięta Wysocka-Schnepf w pierwszym wideo.

Rozumiem, że nie możemy wypowiadać pewnych słów”

Spośród komentarzy warto zacytować jeden - głos dziennikarki Kanału Zero, założonego przez Krzysztofa Stanowskiego.

Aaaaa…. czyli o to chodziło? Taka akcja reklamowa? No to siadło, nie powiem! Szapoba, czapkizgłów, itepe 👏 Rozumiem, że nie możemy wypowiadać pewnych słów, bo będą zaraz znakiem zastrzeżonym dla nazwy kanału na YT!

— napisała w serwisie X Joanna Pinkwart.

O jakich „pewnych słowach” tutaj mowa? Otóż Wysocka-Schnepf poinformowała ostatnio na platformie X o treści postanowienia sądu w sprawie jej pozwu właśnie przeciwko założycielowi Kanału Zero Krzysztofowi Stanowskiemu i dziennikarzowi Robertowi Mazurkowi. Okazuje się, że sąd w ramach zabezpieczenia zabronił obydwu pozwanym m.in. nazywać Wysocką-Schnepf „arcykapłanką propagandy”… przez rok.

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY: Kuriozalne postanowienie sądu! Stanowski i Mazurek przez rok nie mogą nazywać Wysockiej-Schnepf „arcykapłanką propagandy”

Co ciekawe, nawet niezbyt czujne oko dostrzeże pod pierwszym wideo Wysockiej-Schnepf, że to „zakazane” sformułowanie pojawia się dosyć często, podobnie jak przypomnienie o tragicznym dla Polaków wydarzeniu z historii. Ależ złośliwi ci internauci, nieprawdaż?

Adam Kacprzak/YouTube/X

