„To jest czysta prowokacja. To nie ma nic wspólnego z rzeczywistością czy prawdą. Jak Szymon Szereda, pracując jako reporter, może zakłócić demonstrację. To jest absurd i celowe uderzenie według standardów polityki wewnętrznej Donalda Tuska i jego ekipy” – powiedział publicysta tygodnika „Sieci” Andrzej Rafał Potocki w „Salonie Dziennikarskim” transmitowanym na antenie Telewizji wPolsce24. Gośćmi Jacka Karnowskiego byli również Aleksandra Jakubowska, publicystka Telewizji wPolsce24, Piotr Semka, publicysta tygodnika „Do Rzeczy” oraz Marek Formela, redaktor naczelny „Gazety Gdańskiej”.
Reporter Telewizji wPolsce24 Szymon Szereda usłyszał przedwczoraj zarzuty za wykonywanie swoich zawodowych obowiązków. Chodzi o rzekome przeszkadzanie uczestnikom protestu przed siedzibą Sądu Najwyższego, którzy nie zgadzali się z uznaniem wyniku wyborów prezydenckich 2025 roku, czyli de facto zadawanie pytań. Tę kwestię w „Salonie Dziennikarskim Ekstra” transmitowanym na antenie Telewizji wPolsce24 omówili publicyści.
„Policja Tuska stosuje metody milicji obywatelskiej”
Zdaniem Piotra Semki funkcjonariusze policji przyjęli jedynie oskarżenia drugiej strony. Z kolei Aleksandra Jakubowska zwróciła uwagę na fakt, że na każdej miesięcznicy smoleńskiej odbywa się demonstracja przeciwników Jarosława Kaczyńskiego.
Oni oskarżają nieżyjącego prezydenta Lecha Kaczyńskiego o to, że właściwie doprowadził do tej katastrofy. Olbrzymie hałasy, megafony, słowa obraźliwe są rzucane. I teraz wyobraźmy sobie taką sytuację, że ktoś z otoczenia Jarosława Kaczyńskiego idzie do policjanta i zgłasza zakłócenie demonstracji. Jakby się wtedy policja zachowała? A policja tam tych ludzi chroni
— wskazała publicystka Telewizji wPolsce24.
W ocenie Marka Formeli „policja Tuska stosuje metody milicji obywatelskiej”.
To w latach 80. za udział w nielegalnym zgromadzeniu stosowano kodeks wykroczeń i eliminowano lub straszono poszczególne osoby, żeby się nie angażowały. Władza demokratyczna, która dzisiaj jest władzą autorytarną, boi się różnorodności mediów
— podkreślił redaktor naczelny „Gazety Gdańskiej”.
„To jest absurd i celowe uderzenie Tuska i jego ekipy”
Andrzej Rafał Potocki zaznaczył, że to zmierza do zastraszenia dziennikarzy.
To jest czysta prowokacja. To nie ma nic wspólnego z rzeczywistością czy prawdą. Jak Szymon Szereda, pracując jako reporter, może zakłócić demonstrację. To jest absurd i celowe uderzenie według standardów polityki wewnętrznej Donalda Tuska i jego ekipy
— zastrzegł publicysta tygodnika „Sieci”.
Na koniec publicyści wyrazili solidarność ze wszystkimi prześladowanymi, w tym z redemptorystami i ojcem Tadeuszem Rydzykiem, do którego fundacji (Lux Veritatis) 26 listopada weszło CBA. Chodzi o Fundusz Sprawiedliwości. Jak podkreślił o. Tadeusz Rydzyk w rozmowie z red. naczelną portalu wPolityce.pl Marzeną Nykiel, celem przeprowadzanych ciągłych kontroli i ataków, w tym m.in. na Muzeum Pamięć i Tożsamość, jest likwidacja Radia Maryja i Telewizji Trwam.
