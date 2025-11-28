Zarzuty dla Szeredy. Przewodnicząca KRRiT: To ma znamiona zastraszania mediów i tłumienia wolności słowa. Nie ma na to naszej zgody!

Przewodnicząca Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji dr Agnieszka Glapiak opublikowała zdecydowane stanowisko dotyczące postawienia zarzutów reporterowi redakcji Telewizji wPolsce24 Szymonowi Szeredzie! „Apeluję o respektowanie Prawa prasowego i umożliwienie dziennikarzom wykonywania ich codziennej pracy” - podkreśliła przewodnicząca.

Reporter Telewizji wPolsce24 Szymon Szereda usłyszał wczoraj zarzuty za wykonywanie swoich zawodowych obowiązków. Chodzi o rzekome przeszkadzanie uczestnikom protestu przed siedzibą Sądu Najwyższego, którzy nie zgadzali się z uznaniem wyniku wyborów prezydenckich 2025 roku, czyli de facto zadawanie pytań.

Dziennikarz ma prawo do zadawania pytań”

Teraz stanowisko w tej sprawie przedstawiła przewodnicząca Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji dr Agnieszki Glapiak.

Dziennikarz ma prawo do zbierania informacji i zadawania pytań uczestnikom protestów społecznych, manifestacji czy zgromadzeń. To gwarantuje mu ustawa Prawo prasowe. To również element normalnej pracy dziennikarskiej

— zastrzegła przewodnicząca KRRiT.

Pod koniec czerwca 2025 roku redaktor Szymon Szereda z Telewizji wPolsce24 relacjonował wydarzenia sprzed Sądu Najwyższego dla widzów swojej stacji. Zadawał pytania uczestnikom i wykonywał obowiązki dziennikarza. Wczoraj został wezwany na komisariat i przedstawiono mu zarzuty rzekomego zakłócania zgromadzenia publicznego. Takie działanie ma znamiona zastraszania mediów, tłumienia wolności słowa i utrudniania pracy dziennikarzom. Nie ma na to naszej zgody!

— podkreśliła dr Agnieszka Glapiak.

Zaapelowała także o respektowanie Prawa prasowego i umożliwienie dziennikarzom wykonywania ich codziennej pracy.

