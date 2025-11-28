Reporter Telewizji wPolsce24 Szymon Szereda usłyszał wczoraj zarzuty za wykonywanie swoich zawodowych obowiązków. W związku z zaistniałą sytuacją poseł PiS Michał Wójcik przygotował specjalne pismo do Rzecznika Praw Obywatelskich Marcina Wiącka. „Jeżeli nie będziemy interweniowali w takich sprawach, reżim będzie się rozszerzał, będzie coraz bardziej bezczelny” - podkreśla polityk.
Zarzuty dla Szymona Szeredy dotyczą rzekomego przeszkadzania uczestnikom protestu przed siedzibą Sądu Najwyższego, którzy nie zgadzali się z uznaniem wyniku wyborów prezydenckich 2025 roku, czyli de facto zadawania pytań.
Pismo Wójcika do RPO
Wczoraj poseł PiS Michał Wójcik zapowiedział w programie „Wierzbicki i Biedroń mówią, jak jest” na antenie Telewizji wPolsce24, że złoży w tej sprawie pismo do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Teraz były minister publikuje w sieci nagranie, pokazując ww. pismo skierowane do prof. Marcina Wiącka!
Skończyłem przygotowywanie pisma do Rzecznika Praw Obywatelskich, do pana profesora Marcina Wiącka. Proszę w nim o podjęcie interwencji w sprawie dziennikarza Szymona Szeredy, który jest ścigany przez obecną władzę za to, że śmiał zadawać pytania uczestnikom zgromadzenia przed Sądem Najwyższym
— wyjaśnił Wójcik.
Miał nawet wizyty policji w domu, gdzie mieszka jego babcia, a dzisiaj jest ścigany. Jeżeli nie będziemy interweniowali w takich sprawach, reżim będzie się rozszerzał, będzie coraz bardziej bezczelny. Mam nadzieję, że pan profesor Wiącek natychmiast podejmie interwencję w tej sprawie
— dodał polityk.
