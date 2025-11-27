Były minister reaguje po absurdalnych zarzutach wobec dziennikarza Telewizji wPolsce24 Szymona Szeredy! Poseł PiS Michał Wójcik zapowiedział w programie „Wierzbicki i Biedroń mówią, jak jest”, że złoży w tej sprawie pismo do Rzecznika Praw Obywatelskich. „Panie profesorze Wiącek, panie profesorze, znamy się wiele lat. Ja pana szanuję. Proszę interweniować natychmiast w tej sprawie” - mówił.
Absurdalne zarzuty dla dziennikarza Telewizji wPolsce24
Reporter Telewizji wPolsce24 Szymon Szereda usłyszał dziś zarzuty za wykonywanie swoich zawodowych obowiązków. Chodzi o rzekome przeszkadzanie uczestnikom protestu przed siedzibą Sądu Najwyższego, którzy nie zgadzali się z uznaniem wyniku wyborów prezydenckich 2025 roku, czyli de facto zadawanie pytań i wykonywanie swoich dziennikarskich obowiązków.
SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY: Zgroza! Polowanie na reportera Telewizji wPolsce24! Szymon Szereda usłyszał zarzuty za… wykonywanie swoich dziennikarskich obowiązków!
Poseł Wójcik skieruje pismo do RPO!
Były minister Michał Wójcik - gość Wojciecha Biedronia i Emilii Wierzbicki na antenie Telewizji wPolsce24- nie krył swojego zaskoczenia działaniem policji w sprawie ścigania dziennikarza tej stacji. Jak podkreślił, zna tę sprawę i przypomniał wizyty funkcjonariuszy w domu Szymona Szeredy, gdzie mieszka jego babcia i wypytywanie o dziennikarza.
Praktycznie powiem wprost, szanowni państwo, to jest reżim, bo tak się dzieje w reżimie. Jak jest reżim, to władza w ten sposób zastrasza czwartą władzę
— powiedział mocno.
To jest naruszenie, po pierwsze konstytucji. Jeden z przepisów, który mówi o tym, że zapewnia się wolność prasy i to jest właśnie wolność o której rozmawiamy w tej chwili. Dziennikarz może podejść do zgromadzenia, ma komentować, może rozmawiać, to jest oczywiste, pokazuje to, co się dzieje, bo taka jest jego praca. Ale to także narusza kilka przepisów ustawy prawo prasowe. To narusza wszelkie standardy dotyczące tego, co się nawet w Europie i na świecie stosuje. Przecież każdy polityk doskonale to wie, że nie wolno dziennikarza ograniczać w tym
— kontynuował.
Jednocześnie poseł Wójcik przekazał ważną wiadomość. Otóż, jak tylko dowiedział się o sprawie dziennikarza Telewizji wPolsce24, zaczął przygotowywać pismo do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Ja to pismo jutro rano obiecuję, że złożę
— zapowiedział.
To jest niedopuszczalne. To jest zamykanie ust dziennikarzom. Za chwilę po prostu będą was wsadzali do więzień, tak jak wsadzili urzędniczki, tak jak ścigali Mateckiego, tak jak ścigają ministra Ziobro, tak jak Romanowskiego ścigają. Za chwilę dziennikarze będą do więzień wsadzali. My żyjemy w takiej rzeczywistości
— dodał, zwracając się także - za pośrednictwem anteny - do Rzecznika.
Panie profesorze Wiącek, panie profesorze, znamy się wiele lat. Ja pana szanuję. Proszę interweniować natychmiast w tej sprawie
— powiedział były minister.
ZOBACZ CAŁY PROGRAM W WIDEO TELEWIZJI WPOLSCE24:
CZYTAJ TAKŻE: TYLKO U NAS. Kurski: Atak na o. Tadeusza Rydzyka i na Szymona Szeredę jest realną i symboliczną zemstą. Idziemy w stronę putinady
olnk/Telewizja wPolsce24
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/media/746843-wojcik-zapowiada-pismo-do-rpo-ws-dziennikarza-wpolsce24
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.