„To jest zemsta za to, że w ogóle istniejemy, istniejecie – wolne media. I zarówno atak na ojca Tadeusza Rydzyka, jak i na Szymona Szeredę jest realną i symboliczną zemstą za to, że ocalały fundamenty społeczeństwa obywatelskiego i niezależnych mediów, które wpłynęły na wynik wyborów prezydenckich” - mówił na antenie Telewizji wPolsce24 Jacek Kurski, były prezes TVP.
Reporter Telewizji wPolsce24 Szymon Szereda usłyszał dziś zarzuty za wykonywanie swoich zawodowych obowiązków. Chodzi o rzekome przeszkadzanie uczestnikom protestu przed siedzibą Sądu Najwyższego, którzy nie zgadzali się z uznaniem wyniku wyborów prezydenckich 2025 roku, czyli de facto zadawanie pytań i wykonywanie swoich dziennikarskich obowiązków.
„Po pierwsze to jest zemsta”
Na pytanie, czym te działania są spowodowane oraz co ma to pokazać zwykłemu obywatelowi, Jacek Kurski wskazał na antenie Telewizji wPolsce24, że jest kilka aspektów, które należy podnieść.
Po pierwsze to jest zemsta za to, że w ogóle istniejemy, istniejecie – wolne media. I zarówno atak na ojca Tadeusza Rydzyka, jak i na Szymona Szeredę jest realną i symboliczną zemstą za to, że ocalały fundamenty społeczeństwa obywatelskiego i niezależnych mediów, które wpłynęły na wynik wyborów prezydenckich
— wskazał były prezes TVP.
Ich pomysłem był monopol i ściana hejtu. Przez to, że istniały wolne media, które były w stanie zrobić alternatywną debatę na rynku w Końskich, nastąpiło rozhermetyzowanie tych dynamik. Oni wyciągnęli wniosek, że muszą się dobrać do wolnych mediów i już kombinują, jak przestraszyć dziennikarzy tych mediów przed wyborami w 2027 roku
— zaznaczył Jacek Kurski.
„To jest przemoc symboliczna”
Gość Telewizji wPolsce24 zwrócił uwagę na fakt, że „to jest przemoc symboliczna”.
Oni dzielą scenę jako tych, którym należy się demokracja i tych, którzy są gorsi. My jesteśmy ci gorsi, my nie jesteśmy dziennikarzami. Uniewinniają za napaść na dziennikarzy tych wszystkich hejterów, którzy przychodzą na miesięcznicę smoleńską i na tym polega przemoc symboliczna. Ci, którzy rzeczywiście są bandziorami, są za to nagradzani (Szczurek u Żurka)
— zauważył.
To jest pokazanie, że oni pójdą z nami na rozprawę. I trzecia refleksja jest taka, o czym świadczy ich radość, że szykują się na Trybunał Konstytucyjny. Oni sobie teraz policzyli, że za rok będą mieli większość w TK i wszystkie świństwa, które planują, to jest ich pomysł na wolne wybory
— podkreślił były prezes TVP.
„Oni chcą was wystraszyć”
Jacek Kurski mówił też, że „oni wiedzą, że przy wolnych mediach i internecie szanse się wyrównują”.
Oni chcą was złamać, wystraszyć, żeby wam się nie opłacała ta odwaga i uczciwość. To ma zadziałać też na oportunizm obywateli. Może nie da się przestraszyć Szymona Szeredy, ale da się wystraszyć ludzi. Trwają intensywne przygotowania do 2027 roku. Są powody, dla których Domański czy Żurek i inni zachowują się tak, jakby byli pewni bezkarności
— ocenił.
Oni nie są w stanie przekroczyć bańki hermetycznej nienawiści
— dodał były prezes TVP.
Zauważył, że „to jest rodzaj dochodzenia do ruskiego modelu władzy”.
Działanie na oportunizm, na strach, na obawę, że spotka danego dziennikarza coś przykrego, że straci komfort życiowy i w tę stronę to zmierza. On wie, że bez złamania wolnych mediów nie wygra wyborów. W związku z tym będzie chciał osłabić te media. Idziemy w stronę putinady i Tusk jest przekonany, że mu się to uda. To jeszcze nie jest Rosja, ale to jest dokładnie ten kierunek. Brońmy wszystkich, którzy są represjonowani
— zastrzegł Jacek Kurski.
Cieszmy się, że mamy wolne media, ponieważ bez tego byłby już system domknięty
— mówił gość Telewizji wPolsce24.
