„Na stanowisko nowego dyrektora Instytutu Gość Media i redaktora naczelnego Katolickiego Tygodnika „Gość Niedzielny” powołuję Ks. Marka Gancarczyka, kapłana archidiecezji katowickiej, który pełnił już tę funkcję w latach 2003 - 2018” - czytamy oświadczenie Arcybiskupa Metropolity Katowickiego Andrzeja Przybylskiego opublikowane na łamach „Gościa Niedzielnego”.
Arcybiskup Metropolita Katowicki Andrzej Przybylski podjął decyzję o zmianie na stanowisku redaktora naczelnego „Gościa Niedzielnego”. Nowym szefem został ks. Marek Gancarczyk, który został odwołany z tej funkcji w 2018 roku przez ówczesnego metropolitę arcybiskupa Wiktora Skworca.
Na stanowisko nowego dyrektora Instytutu Gość Media i redaktora naczelnego Katolickiego Tygodnika „Gość Niedzielny” powołuję Ks. Marka Gancarczyka, kapłana archidiecezji katowickiej, który pełnił już tę funkcję w latach 2003 - 2018
— czytamy na łamach „Gościa Niedzielnego”.
Rozwój mediów katolickich
Arcybiskup Przybylski decyzję argumentował troską o rozwój mediów katolickich, które znajdują się pod kuratelą Archidiecezji Katowickiej.
Ks. Gancarczyk powrócił do funkcji naczelnego po 7 latach. Wcześniej kierował tygodnikiem przez lat 14. Jego odwołanie w 2018 roku wywołało konsternację wśród polityków, dziennikarzy i medioznawców. Często podnoszoną kwestią był fakt, iż ks. Gancarczyk zrobił z „Gościa Niedzielnego” jeden z najlepiej sprzedających się tygodników w Polsce.
CZYTAJ RÓWNIEŻ:
— Burza w internecie po odwołaniu ks. Marka Gancarczyka. „Był redaktorem naczelnym najlepiej sprzedającego się tygodnika w Polsce”
— Nieoficjalnie: Ks. Gancarczyk żegna się z funkcją red. naczelnego „Gościa Niedzielnego”. Nowy szef zostanie przedstawiony w środę
xyz/Gość Niedzielny
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/media/746608-nowy-redaktor-naczelny-goscia-niedzielnego
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.