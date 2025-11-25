Nowy redaktor naczelny "Gościa Niedzielnego"! Ks. Marek Gancarczyk po siedmiu latach wraca na stanowisko

Na stanowisko nowego dyrektora Instytutu Gość Media i redaktora naczelnego Katolickiego Tygodnika „Gość Niedzielny” powołuję Ks. Marka Gancarczyka, kapłana archidiecezji katowickiej, który pełnił już tę funkcję w latach 2003 - 2018” - czytamy oświadczenie Arcybiskupa Metropolity Katowickiego Andrzeja Przybylskiego opublikowane na łamach „Gościa Niedzielnego”.

Arcybiskup Metropolita Katowicki Andrzej Przybylski podjął decyzję o zmianie na stanowisku redaktora naczelnego „Gościa Niedzielnego”. Nowym szefem został ks. Marek Gancarczyk, który został odwołany z tej funkcji w 2018 roku przez ówczesnego metropolitę arcybiskupa Wiktora Skworca.

— czytamy na łamach „Gościa Niedzielnego”.

Rozwój mediów katolickich

Arcybiskup Przybylski decyzję argumentował troską o rozwój mediów katolickich, które znajdują się pod kuratelą Archidiecezji Katowickiej.

Ks. Gancarczyk powrócił do funkcji naczelnego po 7 latach. Wcześniej kierował tygodnikiem przez lat 14. Jego odwołanie w 2018 roku wywołało konsternację wśród polityków, dziennikarzy i medioznawców. Często podnoszoną kwestią był fakt, iż ks. Gancarczyk zrobił z „Gościa Niedzielnego” jeden z najlepiej sprzedających się tygodników w Polsce.

