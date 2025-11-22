PTWP SA obejmie większość udziałów w Gremi Media SA. To wynik umowy, jaką spółka zawarła z funduszem Pluralis B.V., strategicznym inwestorem medialnym w spółce będącej wydawcą „Rzeczpospolitej” i „Parkietu” – ogłosiła Grupa PTWP w komunikacie.
Transakcja ma zostać sfinalizowana 18 grudnia.
W wyniku transakcji oraz po podjęciu odpowiednich uchwał przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, zaplanowane na 18 grudnia 2025 r., PTWP SA obejmie większościowy pakiet w spółce wydającej »Rzeczpospolitą« i »Parkiet« (56,82 proc. akcji)
— głosi komunikat PTWP SA.
„Potencjał wspólnego rozwoju”
Docelowo – jak poinformowano – zmieni się też struktura akcjonariatu Grupy PTWP. Fundusz Pluralis przejmie 23 proc. akcji PTWP SA, a udziały prezesa i założyciela Grupy PTWP Wojciecha Kuśpika będą stanowiły 55,14 proc. wszystkich akcji.
»Rzeczpospolita« to najbardziej opiniotwórczy tytuł w Polsce, jeden z filarów krajowego rynku wydawniczego, który wraz z pozostałymi tytułami generuje ponad 100 milionów złotych przychodów rocznie. Dostrzegam ogromną synergię i potencjał wspólnego rozwoju
— powiedział cytowany w komunikacie Kuśpik.
Naszym wspólnym mianownikiem jest docieranie z przekazem do przedstawicieli biznesu, specjalistów i decydentów. Jestem przekonany, że razem stworzymy wyjątkowo silny i potrzebny podmiot na rynku medialnym, dla którego kluczowe będzie utrzymanie najwyższego poziomu wiarygodności i jakości redakcyjnej
— dodał prezes PTWP SA.
Spółka poinformowała, że w wyniku zawartej umowy „Grupa PTWP zobowiązuje się do emisji akcji Serii C, które mają zostać objęte w trybie subskrypcji prywatnej przez Pluralis B.V. w zamian za wkład niepieniężny w postaci akcji Gremi Media SA”. Cena emisyjna akcji serii C została ustalona na 122,43 zł tj. łącznie 45 248 903,70 zł za wszystkie akcje serii C łącznie.
Impuls do pozytywnych zmian
Prezes zarządu Gremi Media Maciej Maciejowski podkreślił, że cieszy się z pozyskania długoterminowego partnera.
Takiego, który rozumie nasz biznes i będzie silnie wspierać rozwój wszystkiego, co tworzymy na co dzień
— powiedział Maciejowski cytowany w komunikacie.
Tempo rozwoju PTWP, bliska współpraca, zbieżne wartości oraz wspólny cel pozwolą nam przyspieszyć i nadać impuls bardzo pozytywnym zmianom
— ocenił.
„PTWP i Gremi pasują do siebie”
Z kolei CEO Media Development Investment Fund, zarządzającego funduszem Pluralis Harlan Mandel, wskazał, że „PTWP i Gremi doskonale do siebie pasują strategicznie”.
Widzimy tu wyraźnie możliwości synergii i współpracy. Finalizując tę wymianę akcji i stając się akcjonariuszem PTWP, pomagamy budować wiodącą platformę dla odbiorców poszukujących rzetelnych, wnikliwych treści biznesowych
— powiedział Mandel.
Grupa PTWP działa w trzech segmentach: jest wydawcą specjalistycznych portali (m.in. wnp.pl, rynekzdrowia.pl, portalspozywczy.pl, dlahandlu.pl, portalsamorzadowy.pl), organizatorem konferencji i wydarzeń biznesowych z Europejskim Kongresem Gospodarczym na czele oraz zarządza obiektami (Międzynarodowym Centrum Kongresowym i Halą Widowiskowo-Sportową Spodek w Katowicach). PTWP SA od 2024 r. jest notowana na głównym rynku GPW w Warszawie.
Opierając się o aktywa Grupy PTWP (serwisy internetowe, wydarzenia i obiekty) i tytuły takie, jak: „Rzeczpospolita”, „Parkiet”, rp.pl czy format e-kiosk.pl, powstanie największy w Polsce ośrodek wiedzy, analiz i wydarzeń dla sektora biznesu, finansów i administracji publicznej – łącząc media, konferencje, rankingi i raporty branżowe – utworzy się kompleksowy ekosystem informacji i relacji dla gospodarki. Sfinalizowanie umowy pozwoli na dalszy, konsekwentny rozwój Grupy PTWP, jak i wykorzystanie efektu synergii i wzmocnienie potencjału tytułów zarządzanych przez obie strony transakcji
— głosi komunikat PTWP SA.
Program motywacyjny
Ponadto Grupa PTWP zakomunikowała uruchomienie programu motywacyjnego na lata 2026-2027 zakładającego emisję do 5 proc. akcji – jako dodatkowego systemu wynagradzania i premiowania pracowników i współpracowników spółki oraz jej spółek zależnych.
Gremi Media SA wydaje takie tytuły, jak „Rzeczpospolita” oraz „Gazeta Giełdy i Inwestorów Parkiet”, a także ich serwisy internetowe: rp.pl i parkiet.com. oraz internetowe kanały telewizyjne tv.rp.pl i parkiet.tv.
Pluralis B.V. to holenderska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością prawa holenderskiego z siedzibą w Amsterdamie. Grono jej udziałowców, inwestorów i partnerów stanowią m.in.: King Baudouin Foundation, Oak Foundation, Erste Foundation, Mediahuis, Tinius Trust (właściciel Schibsted Media), NWT Group, Media Development Investment Fund oraz Soros Economic Development Fund.
tt/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/media/746428-grupa-ptwp-przejmie-wiekszosc-udzialow-w-gremi-media-sa
