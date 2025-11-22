„Uśmiechnięte cyngle znowu próbują oskarżać mojego Ojca o proputinizm. (…) Kto go atakuje? Ponownie niejaki Patryczek Michalski, samozwańczy rzecznik rządu i Tuska” - napisał na platformie X Dawid Wildstein.
Publicysta Dawid Wildstein stanął w obronie swojego ojca, Bronisława Wildsteina, którego niektóre media oskarżają o rzekomy proputinizm.
Uśmiechnięte cyngle znowu próbują oskarżać mojego Ojca o proputinizm. Tak. O proputinizm i szerzenie rosyjskiej propagandy. Czemu? Bo ośmiela się mówić o współodpowiedzialności Zachodu w sprawie Ukrainy, że jego polityka wobec Rosji, szczególnie Niemiec, pozwoliła zaatakować to państwo. Że także jego słabość (Zachodu) spowodowała, że Putin się ośmielił na taki ruch. Czyli proputinizmem jest mówienie prawdy
— napisał.
„Samozwańczy rzecznik rządu i Tuska”
Dawid Wildstein wskazał, że prym w atakach na jego ojca wiedzie dziennikarz Wirtualnej Polski Patryk Michalski.
Kto go atakuje? Ponownie niejaki Patryczek Michalski, samozwańczy rzecznik rządu i Tuska, człowiek lubiący przedstawiać się jako „reporter wojenny”, którego największym osiągnięciem w zakresie tegoż reportażu wojennego, jest fakt, że na początku inwazji zwiał od razu z Kijowa do Polski i nadawał w trakcie powrotu „wstrząsające materiały”
— napisał.
Ale nawet pal licho ten fakt, dodatkowo Patryczek Michalski to ten, którego Chodownik, oskarżana o szpiegostwo, partnerka najgroźniejszego od dekad rosyjskiego szpiega w Polsce, Gonzaleza vel Rubcowa, nazywała „swoim ulubionym dziennikarzem”. I właśnie ten gn#jek ośmiela się oskarżać o proputinizm człowieka, które całe swoje życie, CAŁE, walczył z Rosją i jej wpływami. O proputinizm oskarża Michalski, który następną dekadę przynajmniej powinien siedzieć w tej kwestii cicho, zważywszy chociażby na kontekst wspomnianej Chodownik
— dodał.
„Trzeba się wykazać nowym mocodowacom”
Dawid Wildstein opisał, jak najprawdopodobniej mogło wyglądać „puszczenie fejka” przeciwko Bronisławowi Wildsteinowi. W tym kontekście zwrócił on też uwagę na przejście Michalskiego z Wirtualnej Polski do TVN, co, jego zdaniem, nie pozostaje bez wpływu na działania dziennikarza.
Znaczy ja jakoś rozumiem Michalskiego, bo znam ten typ ludzi. Typ puścił fejka o moim Ojcu, podchwycił fejka sam Tusk, no dla Patryczka i jego horyzontów intelektualno moralnych to szczyt marzeń. Człowiek ten w tym momencie osiągnął wszystko, o czym marzył, nic dziwnego, że usiłuje powtórzyć ten sukces. Co więcej właśnie przechodzi z WP do TVNu, więc trzeba się wykazać nowym mocodowacom. Niemniej przyznajcie, no bezczelne i zuchwałe się zrobiły w tej Krainie Silnych Razem Giertycha
— zauważył.
Z drugiej strony w Krainie Uśmiechu, gdzie „bohaterami walki z Rosją” są ludzie powiązani z GRU jak Dukaczewski, czy ludzie, którzy w trakcie ataku hybrydowego na Polskę wspierali Łukaszenkę i Putina, nie może być inaczej?
— podsumował Dawid Wildstein.
