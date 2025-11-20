Trudna sytuacji dziennikarzy w "Gazecie Wyborczej". Część musi dorabiać w McDonaldzie albo na Uberze. "Takie rzeczy się zdarzają"

Dziennikarze "GW" muszą dorabiać poza mediami. / autor: Fratria
Aleksandra Szyłło, dziennikarka „Gazety Wyborczej” i nowa szefowa „Solidarności” w Agorze i Inforadiu ujawniła, że sytuacja zarobkowa w redakcji jest tak trudna, że niektórzy dziennikarze „Wyborczej” muszą dorabiać w McDonaldzie albo na Uberze.

W nagraniu zamieszczonym na Facebooku Aleksandra Szyłło została zapytana, czy to możliwe, że dziennikarz „Gazety Wyborczej” może dorabiać w restauracji McDonalds.

No tak, takie rzeczy się zdarzają

— przyznała.

Inny kolega dorabia na Uberze, też w nocy. A jedna koleżanka ostatnio przeglądała oferty, żeby dorabiać w jakimś salonie SPA na recepcji. Bo tak wykminiła, że może da radę godzinowo

— wskazała.

Czy dziennikarz, fotoreporter najbardziej prestiżowej ogólnopolskiej gazety powinien martwić się tym, czy stać go, żeby kupić książkę, żeby pójść do teatru, czy może kupi buty na zimę?

— pytała.

as/Facebook/Wirtualne Media

