Unia Europejska wszczęła dziś nowe śledztwo przeciw Google’owi, podejrzewanemu o dyskryminowanie niektórych stron informacyjnych w wynikach swojej wyszukiwarki, czemu ta amerykańska firma zaprzecza. Śledztwo jest w fazie wstępnej, a Komisja Europejska liczy, że zakończy je w ciągu 12 miesięcy. Jeśli KE dojdzie do wniosku, że holding Alphabet, do którego należy Google, dopuścił się naruszenia DMA, będzie mogła nałożyć na niego grzywnę sięgającą 10 proc. jego globalnych obrotów.
Google podjął kroki w celu walki z technikami manipulacji, stosowanymi przez niektóre strony, aby poprawić swe miejsce w wynikach wyszukiwania. Amerykański koncern traktuje je jako spam.
Komisja Europejska twierdzi jednak, że ma informacje, iż prowadzi to do osłabienia przez Google’a klasyfikacji stron informacyjnych, gdyż zamieszczają one treści pochodzące od partnerów handlowych. To z kolei dyskryminuje wydawców prasy, bo prowadzi do rzadszego wchodzenia na ich strony, a zatem spadku ich dochodów z reklam.
Unijne śledztwo
UE wszczęła zatem śledztwo w sprawie możliwego naruszenia zobowiązań, ciążących na platformach cyfrowych zgodnie z rozporządzeniem UE o rynkach cyfrowych (DMA).
Google zdecydowanie się broni. W dzisiejszym oświadczeniu ocenił, że „to nowe śledztwo grozi faworyzowaniem nieuczciwych podmiotów na rynku i pogorszeniem jakości wyników wyszukiwania”. Zapewnił też, że jego polityka antyspamowa pozwala walczyć przeciw oszukańczym stronom, które sprzedają np. pigułki rzekomo odchudzające, a swe produkty promują na stronach cieszących się dobra reputacją, by uśpić czujność internautów.
Śledztwo jest w fazie wstępnej, a Komisja Europejska liczy, że zakończy je w ciągu 12 miesięcy. Jeśli KE dojdzie do wniosku, że holding Alphabet, do którego należy Google, dopuścił się naruszenia DMA, będzie mogła nałożyć na niego grzywnę sięgającą 10 proc. jego globalnych obrotów.
Dwoma kluczowymi aktami regulującymi działalność dużych platform cyfrowych w UE jest Akt o usługach cyfrowych (DSA) oraz Akt o rynkach cyfrowych (DMA). DSA nakłada na duże platformy cyfrowe i wyszukiwarki internetowe wymagania m.in. w kwestii moderowania treści i wykorzystywania algorytmów. Z kolei celem DMA jest ograniczanie dominującej pozycji największych platform na rynku i zapewnienie konkurencyjności. Obie regulacje są ostro krytykowane przez obecną administrację USA, która zarzuca Unii Europejskiej ograniczanie wolności słowa.
maz/PAP
