WIDEO

Kto by się spodziewał? Tusk wielkim fanem programu "Budzimy się" TV wPolsce24. Jego nagranie z popcornem otrzymało drugie życie!

  • Media
  • opublikowano:
Czytaj więcej Subskrybuj 50% taniej
Sprawdź W ostatnim czasie politycy Koalicji Obywatelskiej, na czele z premierem Donaldem Tuskiem i ministrem sprawiedliwości Waldemarem Żurkiem, zalewają sieć mało śmiesznymi filmikami nt. Zbigniewa Ziobry. / autor: PAP/Paweł Supernak/X
W ostatnim czasie politycy Koalicji Obywatelskiej, na czele z premierem Donaldem Tuskiem i ministrem sprawiedliwości Waldemarem Żurkiem, zalewają sieć mało śmiesznymi filmikami nt. Zbigniewa Ziobry. / autor: PAP/Paweł Supernak/X

To musiało się tak skończyć! Kilka dni temu premier Donald Tusk zamieścił na platformie X żenujące nagrania, na którym widzimy jak siedzi z nogami założonymi na fotel, je popcorn i chwali się, jaki jest jego ulubiony film. Było to oczywiste nawiązanie do decyzji Sejmu o uchyleniu immunitetu Zbigniewowi Ziobrze i zgodzie na jego aresztowanie. W sieci natychmiast pojawiło się mnóstwo przeróbek tego nagrania. I okazuje się, że Tusk to wielki fan telewizji wPolsce24 i porannego pasma „Budzimy się”.

W ostatnim czasie politycy Koalicji Obywatelskiej, na czele z premierem Donaldem Tuskiem i ministrem sprawiedliwości Waldemarem Żurkiem, zalewają sieć mało śmiesznymi filmikami nt. Zbigniewa Ziobry. Przypomnijmy, że po tym, jak Żurek złożył do marszałka Sejmu Szymona Hołowni wniosek o uchylenie immunitetu Ziobrze, Tusk zamieścił infantylne nagrania, na którym je… żurek i mówi: „Niezły ten Żurek, co? Będzie jeszcze drugie danie i deser”.

Po tym, jak Sejm wyraził zgodę na uchylenie Ziobrze immunitetu i jego tymczasowe aresztowanie, Tusk zamieścił kolejne nagranie. Tym razem widzimy, jak szef rządu siedzi na fotelu, je popcorn i ogląda, jak sam mówi, swój ulubiony film „Gwiezdne wojny”. Premierowi ma się szczególnie podobać część VI zatytułowana „Powrót Jedi”.

CZYTAJ WIĘCEJ:

- Infantylne! Tusk chwali się, że je zupę. „Niezły ten Żurek, co? Będzie jeszcze drugie danie i deser”. Fala komentarzy. „Żenujący post”

- Żałosne zachowanie. Tusk szydzi z Ziobry: Ulubiony film? To oczywiste. „Gwiezdne wojny. Powrót Jedi”. Niech moc będzie z wami

Internauci natychmiast przystąpili do przerabiania nagrania Tuska. Jedna z takich przeróbek dotyczy telewizji wPolsce24 i porannego pasma „Budzimy się”. Na nagraniu widzimy Tuska oglądającego intro do wspomnianego programu.

To jest jego ulubiony program. Pozdrawiamy!

— powiedziała Małgorzata Gałka.

kk/X

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl - zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków. Opisujemy wydarzenia, ujawniamy fakty, śledzimy politykę, problemy społeczne i kulturę. Publikujemy sprawdzone fakty, pogłębione analizy i odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych