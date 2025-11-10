To musiało się tak skończyć! Kilka dni temu premier Donald Tusk zamieścił na platformie X żenujące nagrania, na którym widzimy jak siedzi z nogami założonymi na fotel, je popcorn i chwali się, jaki jest jego ulubiony film. Było to oczywiste nawiązanie do decyzji Sejmu o uchyleniu immunitetu Zbigniewowi Ziobrze i zgodzie na jego aresztowanie. W sieci natychmiast pojawiło się mnóstwo przeróbek tego nagrania. I okazuje się, że Tusk to wielki fan telewizji wPolsce24 i porannego pasma „Budzimy się”.
W ostatnim czasie politycy Koalicji Obywatelskiej, na czele z premierem Donaldem Tuskiem i ministrem sprawiedliwości Waldemarem Żurkiem, zalewają sieć mało śmiesznymi filmikami nt. Zbigniewa Ziobry. Przypomnijmy, że po tym, jak Żurek złożył do marszałka Sejmu Szymona Hołowni wniosek o uchylenie immunitetu Ziobrze, Tusk zamieścił infantylne nagrania, na którym je… żurek i mówi: „Niezły ten Żurek, co? Będzie jeszcze drugie danie i deser”.
Po tym, jak Sejm wyraził zgodę na uchylenie Ziobrze immunitetu i jego tymczasowe aresztowanie, Tusk zamieścił kolejne nagranie. Tym razem widzimy, jak szef rządu siedzi na fotelu, je popcorn i ogląda, jak sam mówi, swój ulubiony film „Gwiezdne wojny”. Premierowi ma się szczególnie podobać część VI zatytułowana „Powrót Jedi”.
Internauci natychmiast przystąpili do przerabiania nagrania Tuska. Jedna z takich przeróbek dotyczy telewizji wPolsce24 i porannego pasma „Budzimy się”. Na nagraniu widzimy Tuska oglądającego intro do wspomnianego programu.
To jest jego ulubiony program. Pozdrawiamy!
— powiedziała Małgorzata Gałka.
kk/X
