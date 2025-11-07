Co się z nim dzieje? Dziwne zachowanie Lisa w sieci. Podał m.in. wpis, którego autor zestawił zwolennika Palestyny z Niemcami

Tomasz Lis, były redaktor naczelny polskiej wersji tygodnika „Newsweek”, w ostatnim czasie wykazuje dziwną aktywność w mediach społecznościowych. Poza atakowaniem i obrażaniem Zbigniewa Ziobry skupia się na uderzaniu w muzułmanów, często poniżej kulturalnego poziomu krytyki. Podał dalej chociażby wpis, w którym mężczyznę z flagą palestyńską zestawiono z… niemieckimi nazistami. Autor wspomnianego wpisu opatrzył go znamiennym, absurdalnym opisem: „nie widzę żadnych różnic”.

Tomasz Lis w ostatnich dniach podawał dalej na platformie X wpisy, których autorzy niekiedy w bardzo ostry, przekraczający granicę normalnej krytyki sposób atakowali muzułmanów.

Szczerze mówiąc myślę, że gdyby Bin Laden nie został zabity i kandydował na burmistrza Nowego Jorku, to idioci by na niego zagłosowali

— napisano na grafice z Osamą Bin Ladenem zamieszczonej we wpisie, który podał dalej Lis.

autor: screenshot X
autor: screenshot X

Nie widzę żadnych różnic”

Nie widzę żadnych różnic

— to z kolei uwaga do wpisu, w którym ktoś… zestawił mężczyznę z palestyńską flagą z niemieckimi nazistami.

autor: screenshot X
autor: screenshot X

Lis podał też wpis, którego autor żartował, że w 2026 roku wzorem nowojorskiej mody będą kobiety w hidżabach.

autor: screenshot X
autor: screenshot X

