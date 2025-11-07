Ktoś musi wygrać z amerykańskim koncernem Meta w sprawie deepfejkowych reklam, inaczej dajemy milczące przyzwolenie na łamanie prawa – powiedział w rozmowie z „Pulsem Biznesu” prezes InPostu Rafał Brzoska.
„Ktoś musi to wygrać”
Jak podkreślił biznesmen, jego celem jest doprowadzenie do precedensowego rozstrzygnięcia, które otworzy drogę innym poszkodowanym przez fałszywe reklamy w internecie.
Ktoś musi to wygrać i stworzyć precedens, za którym pójdą inni
— zaznaczył.
Brzoska przypomniał, że sąd nakazał Mecie zablokowanie deepfejków z wizerunkiem jego i jego żony. Mimo to, jak dodał, fałszywe materiały nadal się pojawiają.
Przedsiębiorca zwrócił uwagę, że problem dotyczy wielu znanych osób w Polsce i na świecie. Jego zdaniem brak skutecznych sankcji finansowych wobec platform społecznościowych sprawia, że internet jest „zasypywany fejkowymi reklamami”.
Uważam też, że nagłośnienie tego problemu sprawi, że odpowiedni organ w Europie zobowiąże Metę do przestrzegania prawa pod groźbą gigantycznych kar. Sprawa jest do załatwienia na drodze prawnej z wykorzystaniem dostępnych narzędzi. Dzisiaj brak nieuchronności, zwłaszcza dotkliwych kar finansowych, powoduje, że media społecznościowe są zasypywane fejkowymi reklamami
— twierdzi Brzoska.
kk/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/media/745105-brzoska-ktos-musi-wygrac-z-koncernem-meta
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.