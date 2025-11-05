Karolina Opolska odniosła się w mediach społecznościowych do zarzutów o to, że w swej najnowszej książce pt. „Teoria spisku, czyli prawdziwa historia świata” miała zmyślić niektóre przypisy. „Przypisy, które znalazły się w książce, nie są tymi, które znalazły się w mojej zautoryzowanej wersji. Stanowczo odrzucam wszelkie insynuacje, jakoby książka powstawała przy pomocy sztucznej inteligencji” - napisała Opolska. Oficjalne oświadczenie wydało też Wydawnictwo HARDE, które… wzięło winę na siebie. „Przepraszamy Czytelników za błędne opublikowanie ww. przypisów. Po konsultacjach i wyjaśnieniach Autorki nie mamy zastrzeżeń do jej pracy. Jej książka jest bardzo dobrze udokumentowana źródłami i opisując tak trudną materię Karolina Opolska wykazała się wyjątkową rzetelnością” - zaznaczyło Wydawnictwo. „Nazywa błędem technicznym książki, które nie istnieją” - zareagował na oświadczenie Artur Wójcik, sprawca tego „zamieszania”.
Ustalenia, że Karolina Opolska miała spreparować przypisy w swojej książce, podając zmyślonych autorów i publikacje, podał twórca internetowy Artur Wójcik. To właśnie on opisał w mediach społecznościowych proceder, za którym stać miała Karolina Opolska. Sprawa wywołała lawinę negatywnych komentarzy w internecie, które poddawały w wątpliwość uczciwość Opolskiej.
Dziennikarka TVP Info w likwidacji odniosła się do zarzutów podnoszonych przeciwko niej i zapewniła, że w kwestii przypisów doszło do nieporozumienia, które ma wyjaśnić Wydawnictwo HARDE.
Szanowni Państwo, cieszy mnie zainteresowanie moją książką „Teoria Spisku”, choć oczywiście nie na takie liczyłam. Chciałabym zapewnić, że w kwestii przypisów dołożyłam wszelkich starań, by były one poprawne i przygotowane w odpowiednim formacie. Niestety doszło do pewnego nieporozumienia, które obecnie wyjaśnia wydawnictwo. Mam też absolutne zapewnienie, że wkrótce pojawi się oficjalne oświadczenie w tej sprawie, a wydawnictwo stoi za mną murem. Przypisy, które znalazły się w książce, nie są tymi, które znalazły się w mojej zautoryzowanej wersji
— napisała na Facebooku.
Autorka publikacji podkreślała, że na pewno nie korzystała ze sztucznej inteligencji przy opracowywaniu książki.
Stanowczo odrzucam wszelkie insynuacje, jakoby książka powstawała przy pomocy sztucznej inteligencji. Nie tylko nie miało to miejsca i szczerze mówiąc nie wyobrażam sobie, by było to w ogóle możliwe. Nie będę odnosić się do dyskusji na portalu X, ponieważ mam świadomość, że niezależnie od tego, co bym napisała, część komentujących i tak zinterpretuje to na moją niekorzyść. Raz jeszcze podkreślam: nie mam sobie w tej sprawie nic do zarzucenia, a stanowisko wydawnictwa, które zostanie niebawem opublikowane, w pełni to potwierdzi
— napisała na Facebooku Karolina Opolska.
Oświadczenie Wydawnictwa HARDE
Jak uprzedzała Karolina Opolska, Wydawnictwo HARDE wydało oświadczenie sprawie jej książki i… wzięło winę za przypisy na siebie. Przy okazji Wydawnictwo zaznaczyło, że Opolska „wykazała się wyjątkową rzetelnością”.
W związku z pojawiającymi się zarzutami dotyczącym rzetelności książki Karoliny Opolskiej „Teoria spisku, czyli prawdziwa historia świata” wydanej nakładem Wydawnictwa HARDE, oświadczamy:
1. zamiast: Stanisław Mikołajczyk, Historia Polski, PWN, Warszawa 1989, s. 53–59 powinno być: https://engelsbergideas.com/reviews/archives-among-the-ashes (George Woudhuysen, „Archives among the ashes”, portal Englesberg Ideas), 29.09.2024;
2. zamiast: Witold Kula, Historia cywilizacji słowiańskiej, PWN, Warszawa 1984, s. 89–95 powinno być: https://www.britannica.com/topic/alphabet-writing/Cyrillic-and-Glagolitic-alphabets (David R. Olson, Cyrillic and Glagolitic alphabets, Brittannica.com), artykuł aktualizowany, ostatnia aktualizacja: 31.10.2025;
3. zamiast Gerard Labuda, Chrystianizacja Polski, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 1999, s. 17–20 powinno być: Gerard Labuda, Rozważania nad teorią i historią kultury i cywilizacji, Wydawnictwo Poznańskie 2008, s. 17–20.
Przepraszamy Czytelników za błędne opublikowanie ww. przypisów. Po konsultacjach i wyjaśnieniach Autorki nie mamy zastrzeżeń do jej pracy. Jej książka jest bardzo dobrze udokumentowana źródłami i opisując tak trudną materię Karolina Opolska wykazała się wyjątkową rzetelnością.
Pod oświadczeniem wydawnictwa podpisał się PR Manager Grupy ZPR Media Krzysztof Głowiński-Lubiak.
Wydawnictwo nazywa błędem technicznym książki, które nie istnieją 😅😅😅
— skomentował (sądząc po emotikonach rozbawiony) Artur Wójcik, sprawca tegoż „zamieszania”.
