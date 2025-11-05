TYLKO U NAS

TYLKO U NAS. Jan Pospieszalski: Bogdan Rymanowski jest ofiarą zastępczą ataku na niezależność nauki i myśli naukowej

Czytaj więcej
Bogdan Rymanowski jest ofiarą zastępczą ataku na niezależność nauki i niezależność myśli naukowej i debaty akademickiej” - powiedział na antenie Telewizji wPolsce24 Jan Pospieszalski, dziennikarz i publicysta.

Jan Pospieszalski mówił na antenie Telewizji wPolsce24 o tym, jak czuje się człowiek, na którego prowadzona jest nagonka w liberalnych mediach w związku z tym, że niewątpliwie jest ona prowadzona wobec Bogdana Rymanowskiego, głównie za to, że zaprasza kontrowersyjnych gości na swój kanał YouTube - „Rymanowski Live”, co według tygodnika „Newsweek” może promować teorie spiskowe i antynaukowe poglądy.

Na celowniku mediów

Publicysta wskazał, że sprawę można ocenić na kilku poziomach.

Ten pierwszy poziom to jest fakt, że Bogdan Rymanowski od pewnego momentu, a na pewno już bardzo…

