Dziennikarze WP skazani. Powód? Słowik: Zostałem w wolnej Polsce uznany za winnego nieautoryzowania pisemnej wypowiedzi

Patryk Słowik zapowiedział na platformie X, że razem z Pawłem Figurskim wniosą sprzeciw wobec wyroku, który zapadł wobec nich, w postępowaniu nakazowym. „A jak przegramy, to z chęcią będę opowiadał, że zostałem w wolnej Polsce uznany za winnego nieautoryzowania pisemnej wypowiedzi wysłanej przez Kaczmarczyka mailem” - zastrzegł.

Michał Kaczmarczyk – były rektor Akademii Humanitas z Sosnowca, członek rad programowych PAP i Polskiego Radia – opublikował na Facebooku post, do którego załączył wyrok nakazowy z 27 października br., wydany przez warszawski Sąd Rejonowy. Podał, że chodzi o teksty autorstwa Pawła Figurskiego i Patryka Słowika z WP („Kup pan certyfikat. Cała Polska ze znakiem jakości” i „Jak zostać członkiem rady programowej mediów publicznych w likwidacji”)

— czytamy na łamach press.pl.

Z udostępnionego na FB orzeczenia - cytowanego przez serwis - wynika, że dziennikarze Słowik i Figurski zostali ukarani grzywną (po 1 tys. zł każdy), ponieważ opublikowali dosłownie zacytowane wypowiedzi Michała Kaczmarczyka „bez umożliwienia wykonania jemu autoryzacji wypowiedzi na zasadach określonych w art. 14a ustawy – Prawo prasowe”.

Zgodnie z ww. przepisem „Dziennikarz nie może odmówić osobie udzielającej informacji autoryzacji dosłownie cytowanej wypowiedzi, o ile nie była ona uprzednio publikowana lub była wygłoszona publicznie”.

Zacytowaliśmy słowo w słowo”

Dziennikarze zapewniają, że Kaczmarczyk przesłał im odpowiedzi mailem i zacytowali je, nie zmieniając ich sensu.

Nie zmienialiśmy i nie manipulowaliśmy jego wypowiedzią. Zacytowaliśmy słowo w słowo

— mówi portalowi press.pl Patryk Słowik.

Dodał, że nie opublikowali wszystkiego, co im wysłał, bo pisał o rzeczach, o które nie pytali. Za to sam Kaczmarczyk pisze na X, że sprawa dotyczy „opublikowania wypowiedzi zmodyfikowanych, okrojonych z istotnych treści, nie oddających sensu cytatu”.

Słowik w serwisie X zapowiedział, że wniosą sprzeciw wobec wyroku nakazowego.

A jak przegramy, to z chęcią będę opowiadał, że zostałem w wolnej Polsce uznany za winnego nieautoryzowania pisemnej wypowiedzi wysłanej przez Kaczmarczyka mailem

— napisał.

tt/press.pl/X

