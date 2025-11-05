Patryk Słowik zapowiedział na platformie X, że razem z Pawłem Figurskim wniosą sprzeciw wobec wyroku, który zapadł wobec nich, w postępowaniu nakazowym. „A jak przegramy, to z chęcią będę opowiadał, że zostałem w wolnej Polsce uznany za winnego nieautoryzowania pisemnej wypowiedzi wysłanej przez Kaczmarczyka mailem” - zastrzegł.
Michał Kaczmarczyk – były rektor Akademii Humanitas z Sosnowca, członek rad programowych PAP i Polskiego Radia – opublikował na Facebooku post, do którego załączył wyrok nakazowy z 27 października br., wydany przez warszawski Sąd Rejonowy. Podał, że chodzi o teksty autorstwa Pawła Figurskiego i Patryka Słowika z WP („Kup pan certyfikat. Cała Polska ze znakiem jakości” i „Jak zostać członkiem rady programowej mediów publicznych w likwidacji”)
— czytamy na łamach press.pl.
Z udostępnionego na FB orzeczenia - cytowanego przez serwis - wynika, że dziennikarze Słowik i Figurski zostali ukarani grzywną (po 1 tys. zł każdy), ponieważ opublikowali dosłownie zacytowane wypowiedzi Michała Kaczmarczyka „bez umożliwienia wykonania jemu autoryzacji wypowiedzi na zasadach określonych w art. 14a ustawy – Prawo prasowe”.
Zgodnie z ww. przepisem „Dziennikarz nie może odmówić osobie udzielającej informacji autoryzacji dosłownie cytowanej wypowiedzi, o ile nie była ona uprzednio publikowana lub była wygłoszona publicznie”.
„Zacytowaliśmy słowo w słowo”
Dziennikarze zapewniają, że Kaczmarczyk przesłał im odpowiedzi mailem i zacytowali je, nie zmieniając ich sensu.
Nie zmienialiśmy i nie manipulowaliśmy jego wypowiedzią. Zacytowaliśmy słowo w słowo
— mówi portalowi press.pl Patryk Słowik.
Dodał, że nie opublikowali wszystkiego, co im wysłał, bo pisał o rzeczach, o które nie pytali. Za to sam Kaczmarczyk pisze na X, że sprawa dotyczy „opublikowania wypowiedzi zmodyfikowanych, okrojonych z istotnych treści, nie oddających sensu cytatu”.
Słowik w serwisie X zapowiedział, że wniosą sprzeciw wobec wyroku nakazowego.
A jak przegramy, to z chęcią będę opowiadał, że zostałem w wolnej Polsce uznany za winnego nieautoryzowania pisemnej wypowiedzi wysłanej przez Kaczmarczyka mailem
— napisał.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/media/744968-dziennikarze-skazani-bo-nie-autoryzowali-pisemnego-zdania
