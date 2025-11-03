W sieci wylała się fala komentarzy, w których wyrażono wsparcie dla Bogdana Rymanowskiego, którego dosięgają ataki i cenzorskie zapędy. „Krótko z cenzorami!”; „Trzeciej możliwości po prostu nie ma! Atak na Bogdana Rymanowskiego nie jest przypadkowy”; „Jesteś w swojej pracy TOP. Psy szczekają, karawana idzie dalej” - czytamy w mediach społecznościowych.
Atak na Rymanowskiego i odpowiedź
Zacznijmy od początku. W ostatnich dniach na dziennikarza Bogdana Rymanowskiego wylała się fala negatywnych komentarzy. Wszystko za sprawą wywiadu, który przeprowadził na własnym kanale w serwisie YouTube. Jego rozmówcą była prof. Grażyna Cichosz. W sieci pojawiły się oceny, które podważają osiągnięcia oraz wiedzę naukową prof. Cichosz, nie oszczędzając przy tym samego Rymanowskiego, którego część odbiorców odsądza od czci i wiary, że miał czelność zaprosić do rozmowy kogoś, kto ma inne zdanie niż mainstream.
Ostry atak na Rymanowskiego przypuścił również „Newsweek”, który umieścił na okładce zdjęcie dziennikarza i opatrzył następującym napisem: „Brednie u Rymanowskiego”.
Dziennikarz długo nie zabierał głosu, lecz gdy odpowiedział, z przytupem rozprawił się z cenzorskimi zapędami.
Wolność słowa. Albo jest, albo jej nie ma. Tertium non datur
— napisał na wstępie swojego wpisu, zamieszczonego w serwisie X.
Fala wsparcia dla dziennikarza!
Trzeba odnotować, że pod wpisem Rymanowskiego - owszem - pojawiły się głosy krytyczne, w tym swoiste pouczenie ze strony serwisu Demagog.
Jednakże nie sposób nie zauważyć ogromnej fali wsparcia i „braw” w mediach społecznościowych, które wyrażono w obronie cenionego dziennikarza w mediach społecznościowych.
Ataki na Bogdana Rymanowskiego pokazują jedno - niezależne dziennikarstwo jeszcze nie zginęło. W czasach medialnych baniek warto doceniać tych, którzy zadają trudne i dociekliwe pytania każdemu, niezależnie jakie ma poglądy. Bo celem prawdziwego dziennikarstwa jest informowanie opinii publicznej i tworzenie przestrzeni do debaty. Dziękuję za każdy wywiad i do zobaczenia :)
— napisał były premier Mateusz Morawiecki.
Znam dobrze Bogdana Rymanowskiego od 25 lat. Zawsze ciągnęło go do normalności. I to nie jemu a komuś innemu odjechał peron
— skwitował dziennikarz Krzysztof Ziemiec, twórca kanału „Otwarta Konserwa”.
Oglądam, słucham i cenię, nie tylko warsztat dziennikarski, ale również szacunek do każdego gościa, którego Pan zaprasza. Ludzie myślący sami potrafią wyciągać wnioski z każdej takiej rozmowy. Na tym polega wolność słowa i stwarzanie przestrzeni do samodzielnego myślenia
— zaznaczyła była marszałek Sejmu Elżbieta Witek.
Krótko z cenzorami!
— wyraził lakonicznie i emocjonalnie dziennikarz Polsat News Wojciech Dąbrowski.
Trzeciej możliwości po prostu nie ma! Atak na Bogdana Rymanowskiego nie jest przypadkowy, a stoją za nim ci, którzy wierzą, że mają monopol na jedynie słuszną prawdę i mogą w jej imię zniszczyć każdego. Tak niestety działa ten mechanizm. Ale jest on już dzisiaj w zasadzie bez znaczenia. Tak jak ta okładka i ci nadredaktorzy
— stwierdził Andrzej Gajcy, były dziennikarz Onetu, obecnie prowadzący w TV Republika.
Panie redaktorze, nie chodzi o to by we wszystkich się ze sobą zgadzać, ale by zrozumieć, że właśnie to jest wartością. Powodzenia!
— dodał dziennikarz Bartłomiej Graczak,twórca „PRZEkanału” na YouTube.
Bogdan, powiem Ci krótko. Miej wy..bane, a będzie Ci dane. Jesteś w swojej pracy TOP. Psy szczekają, karawana idzie dalej. Powodzenia. Pozdrawiam
— napisał dosadnie Mateusz Borek, współzałożyciel Kanału Sportowego.
W pierwszej trójce najlepszych dziennikarzy w Polsce
— podsumował krótko Eryk Mistewicz, prezes Instytutu Nowych Mediów.
Tak bardzo Newsweek chciał pogrążyć Bogdana Rymanowskiego, że nakręcił hajp wokół niego i podbił mu zasięgi. Jak ta siła, która „wiecznie zła pragnąc, wiecznie dobro czyni” 🙃
— skomentowała dziennikarka Interii Kamila Baranowska.
Bogdan Rymanowski to marka dziennikarska od lat. Niezależnie od tego, w którym medium pracował. Bogdanie, nie przejmuj się atakiem „wzmożonych”. Psy szczekają, a Twoja karawana niech idzie dalej…
— napisał także były wiceminister kultury Jarosław Sellin.
Wiem, że spóźnione ale pełne wsparcie dla Bogdana Rymanowskiego! Mechanizm niszczenia jaki próbuje uruchomić „Newsweek Polska” z powodu takiej (w stosunku do skali ataków) pierdoły jest oburzający. Robią temat numeru bo znaleźli pretekst do zniszczenia najlepiej odbieranego dziennikarza w Polsce. A może to zemsta, za słynny wywiad w Polsacie ? Może… Ps. Byłem w podcaście u redaktora w wakacje, głęboką spokojna rozmowa, taka gdzie gość może się wygadać przedstawić swoje racje. Taki styl ma Rymanowski i tak rozmawia ze swoimi gośćmi. I teraz nagle hejt, że dał się babce wygadać, zwłaszcza, że to ona ma tytuł naukowy a nie on. To może niech się środowisko naukowe zajmie swoimi profesorami? Może w tą stronę powinna iść dyskusja a nie próba niszczenia dziennikarzy…
— opisał Jakub Szymczuk, były fotograf prezydenta Andrzeja Dudy.
Brawo👏 Proszę dalej robić swoje Panie Redaktorze💪
— napisał także Marcin Możdżonek, przewodniczący Naczelnej Rady Łowieckiej, polityk Konfederacji i były kapitan reprezentacji Polski siatkarzy.
Panie Bogdanie, niech Pan się nie przejmuje szambonikarzami
— zwrócił się do Rymanowskiego fotograf Andrzej Hrechorowicz
Symbole braw udostępnił m.in. Mariusz Ciarka, były rzecznik KGP, a także Łukasz Rzepecki, polityk Konfederacji, były doradca prezydenta Andrzeja Dudy.
2,5 miliona zasiegu. Brawo Bogdan Rymanowski i nie odpuszczać
— skomentował były członek PKW Dariusz Lasocki.
Muszę przyznać, że i mnie spotkał ten niewątpliwy zaszczyt bycia rozmówcą pana red. Bogdana Rymanowskiego w jego autorskiej audycji. Wolność słowa jest wielką konstytucyjną wartością (zob. Art. 54 ust. 1 Konstytucji RP)
— podkreślił mec. Krzysztof Wąsowicz.
