„Każdy zasługuje na wysłuchanie. Żadni ‘policjanci myśli’ nie mogą dyktować dziennikarzowi kogo może, a kogo nie może zapraszać” - odpowiedział Bogdan Rymanowski na ataki wymierzone w jego stronę za przeprowadzenie wywiadu z prof. Grażyną Cichosz.
W ostatnim czasie na dziennikarza Bogdana Rymanowskiego wylała się fala negatywnych komentarzy. Wszystko za sprawą wywiadu, który przeprowadził na własnym kanale. Jego rozmówcą była prof. Grażyna Cichosz. W sieci pojawiło się mnóstwo negatywnych komentarzy, które podważają osiągnięcia oraz wiedzę naukową prof. Cichosz, nie oszczędzając przy tym samego Rymanowskiego, którego część odbiorców odsądza od czci i wiary, że miał czelność zaprosić do rozmowy kogoś, kto ma inne zdanie niż mainstream.
Atak na Rymanowskiego przypuścił również „Newsweek”, który umieścił na okładce zdjęcie dziennikarza i opatrzył następującym napisem: „Brednie u Rymanowskiego”.
Rymanowski odpowiada na krytykę
Dziennikarz długo pozostawiał sprawę krytyki bez odpowiedzi. Dziś postanowił jednak zająć stanowisko.
Wolność słowa. Albo jest, albo jej nie ma. Tertium non datur
Każdy zasługuje na wysłuchanie. Żadni „policjanci myśli” nie mogą dyktować dziennikarzowi kogo może, a kogo nie może zapraszać
Wierzę w zdolność moich widzów do samodzielnego myślenia i wyciągania wniosków. Cieszę się, że Rymanowski Live ma już 450 tysięcy subskrypcji
Dopiero się rozkręcam
— czytamy we wpisie na portalu X.
Sytuacja z Rymanowskim dobitnie pokazała hipokryzję lewicowego establishmentu. To strona lewicowo-liberalna niesie na sztandarach hasła o równości czy wolności słowa. Jednak w praktyce atakują każdego, kto ma odmienny światopogląd.
CZYTAJ RÓWNIEŻ: „Newsweek” atakuje Rymanowskiego za… wywiad z prof. Cichosz. „Zawsze go tam ciągnęło”. Burza w sieci: „Utrata monopolu”
