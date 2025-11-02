„Brednie u Rymanowskiego. Do swojego kanału na Youtubie zaprasza antyszczepionkowców, wyznawców teorii spiskowych i głosicieli antynaukowych bzdur. Wierzy im czy cynicznie ich wykorzystuje dla klików i pieniędzy?” - grzmi o Bogdanie Rymanowskim „Newsweek” na okładce nowego numeru. Wszystko to po niedawnym wywiadzie z prof. Grażyną Cichosz, który Rymanowski przeprowadził na swoim własnym youtubowym kanale. Okładka wywołała falę krytyki na portalu X. „Przerażenie w ‘Newsweeku’, bo na naszych oczach trzeszczy i rozpada się ich monopol na ‘jedynie słuszne i właściwe’ poglądy” - skomentowała Magdalena Ogórek, publicystka Telewizji wPolsce24. „Przejdzie do historii pytaniem, po którym cała Polska dowiedziała się, że Jacek Murański - ‘postać znana’ - jest źródłem wiedzy dla premiera 37-milionowego kraju” - ocenił adw. Bartosz Lewandowski.
Tygodnik „Newsweek”, raczej przychylny obecnemu rządowi i krytyczny nie tylko wobec PiS, ale i prawicy w ogóle, tym razem próbuje dociec przyczyn „skrętu w prawo” Bogdana Rymanowskiego.
Skąd się wziął radykalny skręt Bogdana Rymanowskiego? Znajoma: zawsze go tam ciągnęło
— czytamy w tytule internetowej wersji artykułu o Bogdanie Rymanowskim.
Bogdan Rymanowski jest gwiazdą Polsatu i Radia ZET. W internecie podbija serca zwolenników teorii spiskowych i radykalnej prawicy. To, że szanowany dziennikarz skręcił mocno w prawo, nie dziwi jego znajomych. Ale że zabrnął w tym aż tak daleko, wielu już zaskakuje
— pisze „Newsweek”.
Być może robienie z Rymanowskiego „radykała” miałoby jeszcze jakiś sens, gdyby dotyczyło jego działalności w mediach „tradycyjnych”, wywiadów i programów w radiu i telewizji. Dotyczy jednak… kanału na YouTube.
Brednie u Rymanowskiego. Do swojego kanału na Youtubie zaprasza antyszczepionkowców, wyznawców teorii spiskowych i głosicieli antynaukowych bzdur. Wierzy im czy cynicznie ich wykorzystuje dla klików i pieniędzy?
— grzmi tygodnik na okładce.
„Trzeszczy i rozpada się ich monopol”
Poszło o wywiad z prof. Grażyną Cichosz, technolog żywności i specjalistą ds. zdrowego żywienia. Jej wypowiedzi w rozmowie z Rymanowskim są krytykowane przez część środowiska naukowego. Kontrowersje wzbudziły m.in. teorie na temat szkodliwości soi, tyciu od insuliny oraz tym, że „kiedyś nie było chorób jelit”. Ale „Newsweek” wziął pod lupę także inne rozmowy Rymanowskiego w serwisie YouTube - np. z dr. Piotrem Witkowskim, który podawał w wątpliwość skuteczność niektórych szczepionek oraz sugerował związek tych preparatów z autyzmem.
Rzecz w tym, że… Rymanowski ma przecież prawo zapraszać na swój kanał w serwisie YouTube kogo tylko chce. Na ile jednak chodzi tylko o osoby głoszące poglądy kontrowersyjne z punktu widzenia współczesnej nauki, a na ile… o coś innego? Takie opinie można bowiem wyczytać z komentarzy do nowej okładki tygodnika na portalu X.
Przerażenie w „Newsweeku” (i u innych) bo na naszych oczach trzeszczy i rozpada się ich monopol na „jedynie słuszne i właściwe” poglądy. Wywiad z prof. Cichosz - 2 mln wyświetleń. Kto na następnej okładce? Stanowski?
— pisze Magdalena Ogórek z Telewizji wPolsce24.
Dziennikarz przez duże „D”, którego fajnie się ogląda, bo nie daje odczuć widzom jakie sam ma poglądy. Podsłuchiwany przez służby w 2008 r. Przejdzie do historii pytaniem, po którym cała Polska dowiedziała się, że Jacek Murański - „postać znana” - jest źródłem wiedzy dla premiera 37-milionowego kraju
— komentuje adw. Bartosz Lewandowski.
Po prostu koszmarna okładka. Wstyd. Bogdan Rymanowski, proszę się nie przejmować i robić swoje. Tę okładkę widzę w szerszym kontekście:
1) Ataki tradycyjnych mediów na nowe, niezależne media, które odbierają im czytelników i kasę z reklam. Pamiętacie amok Wyborczej w sprawie Krzysztofa Stanowskiego i Kanału Zero?
2) Przerażenie z powodu utraty monopolu na „jedynie słuszne” poglądy. Takie kanały jak Rymanowskiego poszerzają spektrum debaty publicznej poprzez prezentację różnych punktów widzenia.
Dla starych „autorytetów” jest to nie do zaakceptowania. Panowie i Panie, pogódźcie się z tym. Idzie nowe
— ocenił historyk Piotr Zychowicz.
Nie tylko mec. Lewandowski ocenił przypomniał, że to właśnie w programie Bogdana Rymanowskiego premier Donald Tusk skompromitował się na końcu kampanii prezydenckiej (nie tylko wskazując patocelebrytę Jacka Murańskiego jako źródło informacji o rzekomej kryminalnej przeszłości Karola Nawrockiego - w tamtym czasie kandydata, dziś - prezydenta RP, ale prezentując ogólne oderwanie od rzeczywistości i problemy z panowaniem nad emocjami).
Redaktor Bogdan Rymanowski faktycznie zaprosił do swojego programu wyznawcę teorii spiskowych - jakiegoś hejtera z Sopotu, który opowiadał o Jacku Murańskim. Tej wizyty hejter mu już nigdy nie zapomni. Stąd paszkwil „Newsweeka”
— napisał internauta John Bingham.
Czy tak naprawdę to stąd atak na Bogdana Rymanowskiego?
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/media/744717-newsweek-atakuje-rymanowskiego-burza-w-komentarzach
