W Warszawie zmarł Jan Turnau - publicysta, teolog, działacz na rzecz ekumenizmu, inicjator pierwszego w Polsce międzywyznaniowego tłumaczenia Nowego Testamentu, znanego jako Ekumeniczny Przekład Przyjaciół. Miał 92 lata - poinformował dominikanin o. Tomasz Dostatni w mediach społecznościowych.

Jan Henryk Turnau urodził się 23 lutego 1933 r. we Wlonicach. Był wieloletnim redaktorem działu religijnego w miesięczniku „Więź” (od 1959 r.) i publicystą „Gazety Wyborczej” (od 1990 r.), w której m.in. redagował „Arkę Noego” - strony poświęcone tematyce wiary.

Jak przypomniała Katolicka Agencja Informacyjna, pisał także dla „Gościa Niedzielnego”, „Tygodnika Powszechnego” i „Myśli Protestanckiej”. Był autorem m.in. książek „Zdaniem laika” (Kraków 1978), „Karol Wojtyła-Jan Paweł II. Kalendarium” (Warszawa 2005), „Bóg dla wymagających” (Warszawa 2011).

W roku 2021 Jan Turnau został laureatem Nagrody „Ślad Diamentowy” im. bp. Jana Chrapka. Uhonorowano go „za całokształt pracy dziennikarskiej i zaangażowanie społeczne w duchu dialogu religijnego i ekumenicznego oraz wieloletnią działalność w mediach”.

W 2006 r. prezydent Lech Kaczyński odznaczył go Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. W 2012 r. prezydent Bronisław Komorowski nadał mu Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski. W 2017 r. Jan Turnau został odznaczony honorowym Medalem „Powstanie w Getcie Warszawskim” nadawanym przez Stowarzyszenie Żydów Kombatantów i Poszkodowanych w II Wojnie Światowej.

Był członkiem Klubu Inteligencji Katolickiej w Warszawie.

