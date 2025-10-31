W Warszawie zmarł Jan Turnau - publicysta, teolog, działacz na rzecz ekumenizmu, inicjator pierwszego w Polsce międzywyznaniowego tłumaczenia Nowego Testamentu, znanego jako Ekumeniczny Przekład Przyjaciół. Miał 92 lata - poinformował dominikanin o. Tomasz Dostatni w mediach społecznościowych.
Jan Henryk Turnau urodził się 23 lutego 1933 r. we Wlonicach. Był wieloletnim redaktorem działu religijnego w miesięczniku „Więź” (od 1959 r.) i publicystą „Gazety Wyborczej” (od 1990 r.), w której m.in. redagował „Arkę Noego” - strony poświęcone tematyce wiary.
Jak przypomniała Katolicka Agencja Informacyjna, pisał także dla „Gościa Niedzielnego”, „Tygodnika Powszechnego” i „Myśli Protestanckiej”. Był autorem m.in. książek „Zdaniem laika” (Kraków 1978), „Karol Wojtyła-Jan Paweł II. Kalendarium” (Warszawa 2005), „Bóg dla wymagających” (Warszawa 2011).
W roku 2021 Jan Turnau został laureatem Nagrody „Ślad Diamentowy” im. bp. Jana Chrapka. Uhonorowano go „za całokształt pracy dziennikarskiej i zaangażowanie społeczne w duchu dialogu religijnego i ekumenicznego oraz wieloletnią działalność w mediach”.
W 2006 r. prezydent Lech Kaczyński odznaczył go Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. W 2012 r. prezydent Bronisław Komorowski nadał mu Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski. W 2017 r. Jan Turnau został odznaczony honorowym Medalem „Powstanie w Getcie Warszawskim” nadawanym przez Stowarzyszenie Żydów Kombatantów i Poszkodowanych w II Wojnie Światowej.
Był członkiem Klubu Inteligencji Katolickiej w Warszawie.
olnk/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/media/744617-nie-zyje-publicysta-i-teolog-jan-turnau
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.