Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji uruchomiła postępowanie wyjaśniające w związku ze skandalicznym zachowaniem Doroty Wysockiej-Schnepf w czasie programu „Niebezpieczne związki” w neo-TVP Info. Prowadząc program, powiedziała do swojego gościa, posła PiS Mariusza Goska, „macie ofiar na swoim koncie niestety bardzo dużo”. Wniosek o wyciągnięcie konsekwencji względem Wysockiej-Schnepf skierował do KRRiT poseł Gosek.
Na antenie TVP Info w likwidacji Dorota Wysocka-Schnepf pokazała, że nie ma żadnych granic. Oskarżyła ona byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobrę o to, że… doprowadził do śmierci jej matki.
W miniony czwartek gościem programu „Niebezpieczne Związki” na antenie neo-TVP Info była posłanka PSL Magdalena Sroka oraz parlamentarzysta PiS Mariusz Gosek. Prowadząca program Dorota Wysocka-Schnepf wypytywała polityka opozycji o jego rodzinę.
Chwilę później Wysocka-Schnepf zajęła się Zbigniewem Ziobro, którego bezprawnie siłą doprowadzono na posiedzenie komisji poseł Sroki, która wbrew wyrokowi TK o nielegalności kontynuowania prac ciągle zajmuje się Pegasusem. Dziennikarka przejętej siłą TVP zaczęła mówić o śmierci swojej matki, która przesłuchanie byłego szefa MS oglądała w telewizji.
Mama Pani Schnepf (sic!) wysłuchała wystąpienia Pana Zbigniewa Ziobry na żywo, które przeżyła bardzo mocno. Po tym wystąpieniu Pana Ziobry przed komisją śledczą, mama Pani Schnepf w ubiegłą sobotę zmarła
— powiedziała prowadząca program. Na te oskarżenia próbował reagować poseł PiS Mariusz Gosek, ale był zakrzykiwany, który w końcu usłyszał „macie ofiar na swoim koncie niestety bardzo dużo”.
Postępowanie wyjaśniające
W piątek Mariusz Gosek poinformował, że w związku z tą wypowiedzią Wysockiej-Schnepf w TVP w likwidacji złożył zawiadomienie do KRRiT. Okazuje się, że do Rady napłynęło wiele skarg na pracownicę neo-TVP, w których domagano się wyciągnięcia konsekwencji wobec jej skandalicznego zachowania. W odpowiedzi na skargi KRRiT podjęła już pierwsze kroki.
W związku ze skargami, które wpłynęły do KRRiT na Panią Dorotę Wysocką-Schnepf, prowadzącą 23.10.2025 audycję „Niebezpieczne związki” w TVP Info, na podstawie art. 10 ust. 3 ustawy o radiofonii i telewizji, przewodnicząca KRRiT uruchomiła postępowanie wyjaśniające w tej sprawie
— czytamy we wpisie KRRiT w mediach społecznościowych.
