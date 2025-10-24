WIDEO

Dziennikarki wPolsce24 stają w obronie Marzeny Nykiel! "Jest pan, panie Kontek, zwykłym chamem"; "Nie zgadzamy się na hejt"

  • Media
  • opublikowano:
Czytaj więcej Subskrybuj 50% taniej
Sprawdź autor: Fratria/X
autor: Fratria/X

Krzysztof Kontek, ekonomista znany m.in. z próby podważania wyniku wyborów prezydenckich, a ostatnio z opracowania systemu oceniania uczestników XIX Konkursu Chopinowskiego, w bardzo wulgarny sposób zaatakował redaktor naczelną portalu wPolityce.pl. W obronie Marzeny Nykiel stanęły m.in. dziennikarki Telewizji wPolsce24. „Marzeno, jesteśmy z  Tobą. Nie zgadzamy się na hejt, nienawiść i przemoc” - podkreśliła red. Marta Piasecka w materiale wyemitowanym na antenie Telewizji wPolsce24.

Krzysztofowi Kontkowi nie spodobał się artykuł Marzeny Nykiel zatytułowany: „Burza wokół wyników Konkursu Chopinowskiego. Błąd systemu? Opracował go dr Kontek. Ten, który ‘wyliczył’, że wybory sfałszowano”. Zamiast jednak przedstawić swoje uwagi w kulturalny sposób, Kontek postanowił w wulgarny sposób na X obrażać redaktor naczelną portalu wPolityce.pl.

Dziennikarki Telewizji wPolsce24 w specjalnym nagraniu, wyemitowanym na antenie Telewizji wPolsce24, postanowiły udzielić wsparcia zaatakowanej Marzenie Nykiel.

W cywilizowanym świecie nie ma zgody na obrażanie kogokolwiek i wyzywanie kogokolwiek w przestrzeni publicznej, jaką jest internet

— podkreśliła red. Małgorzata Gałka.

Doktor Krzysztof Kontek udowodnił, że nie rozumie słowa pisanego. Krzysztof Kontek udowodnił też, że jest zwyczajnym prostakiem

— zaznaczyła red. Magdalena Wierzchowska.

Red. Marzena Kawa zaznaczyła, że Kontek okazał brak szacunku wobec kobiety.

Brak reakcji to przyzwolenie na taką ohydną pogardę i nienawiść

— mówiła Kawa.

Marzeno, jesteśmy z Tobą”

Marzeno, jesteśmy z Tobą. Nie zgadzamy się na hejt, nienawiść i przemoc

— powiedziała red. Marta Piasecka.

Jest pan, panie Kontek, zwykłym chamem

— krótko podsumowała działalność Konta red. Agata Rowińska.

CZYTAJ TAKŻE:

Marzena Nykiel: Burza wokół wyników Konkursu Chopinowskiego. Błąd systemu? Opracował go dr Kontek. Ten, który „wyliczył”, że wybory sfałszowano

Była prezes TK w obronie redaktor Marzeny Nykiel. „Z zażenowaniem przeczytałam obraźliwy komentarz pana Krzysztofa Kontka

tkwl/Telewizja wPolsce24

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych