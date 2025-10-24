Krzysztof Kontek, ekonomista znany m.in. z próby podważania wyniku wyborów prezydenckich, a ostatnio z opracowania systemu oceniania uczestników XIX Konkursu Chopinowskiego, w bardzo wulgarny sposób zaatakował redaktor naczelną portalu wPolityce.pl. W obronie Marzeny Nykiel stanęły m.in. dziennikarki Telewizji wPolsce24. „Marzeno, jesteśmy z Tobą. Nie zgadzamy się na hejt, nienawiść i przemoc” - podkreśliła red. Marta Piasecka w materiale wyemitowanym na antenie Telewizji wPolsce24.
Krzysztofowi Kontkowi nie spodobał się artykuł Marzeny Nykiel zatytułowany: „Burza wokół wyników Konkursu Chopinowskiego. Błąd systemu? Opracował go dr Kontek. Ten, który ‘wyliczył’, że wybory sfałszowano”. Zamiast jednak przedstawić swoje uwagi w kulturalny sposób, Kontek postanowił w wulgarny sposób na X obrażać redaktor naczelną portalu wPolityce.pl.
Dziennikarki Telewizji wPolsce24 w specjalnym nagraniu, wyemitowanym na antenie Telewizji wPolsce24, postanowiły udzielić wsparcia zaatakowanej Marzenie Nykiel.
W cywilizowanym świecie nie ma zgody na obrażanie kogokolwiek i wyzywanie kogokolwiek w przestrzeni publicznej, jaką jest internet
— podkreśliła red. Małgorzata Gałka.
Doktor Krzysztof Kontek udowodnił, że nie rozumie słowa pisanego. Krzysztof Kontek udowodnił też, że jest zwyczajnym prostakiem
— zaznaczyła red. Magdalena Wierzchowska.
Red. Marzena Kawa zaznaczyła, że Kontek okazał brak szacunku wobec kobiety.
Brak reakcji to przyzwolenie na taką ohydną pogardę i nienawiść
— mówiła Kawa.
„Marzeno, jesteśmy z Tobą”
Marzeno, jesteśmy z Tobą. Nie zgadzamy się na hejt, nienawiść i przemoc
— powiedziała red. Marta Piasecka.
Jest pan, panie Kontek, zwykłym chamem
— krótko podsumowała działalność Konta red. Agata Rowińska.
CZYTAJ TAKŻE:
— Marzena Nykiel: Burza wokół wyników Konkursu Chopinowskiego. Błąd systemu? Opracował go dr Kontek. Ten, który „wyliczył”, że wybory sfałszowano
— Była prezes TK w obronie redaktor Marzeny Nykiel. „Z zażenowaniem przeczytałam obraźliwy komentarz pana Krzysztofa Kontka
tkwl/Telewizja wPolsce24
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/media/744015-dziennikarki-wpolsce24-staja-w-obronie-marzeny-nykiel
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.