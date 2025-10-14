TYLKO U NAS.

Telewizja wPolsce24 trzecią najchętniej oglądaną stacją informacyjną. "Widzowie doceniają jakościowe dziennikarstwo"

Wyniki oglądalności / autor: Telewizja wPolsce24

Badanie przeprowadzone przez pracownię badawczą Nielsen pokazuje, że Telewizja wPolsce24 jest coraz mocniejszym graczem na rynku medialnym! 13 października nasza stacja zajęła trzecie miejsce wśród wszystkich stacji informacyjnych w Polsce, wyprzedzając m.in. TVP likwidacji i Polsat News.

Z niemałą satysfakcją mogę państwu powiedzieć, że widzowie doceniają jakościowe dziennikarstwo. Doceniają też Telewizję wPolsce24

— przekazał na antenie Telewizji wPolsce24 Marcin Wikło.

13 października Telewizja wPolsce24 była trzecią najchętniej oglądaną stacją informacyjną w Polsce.

Tego dnia nasza telewizja odnotowała 1,69 procent udział w rynku.

Był to wynik lepszy od takich stacji jak: TVP Info w likwidacji, Polsat News i Wydarzenia24.

Taki wynik to nie pojedynczy wyskok, ale dłuższy trend. Trzecie miejsce na rynku stacji informacyjnych Telewizja wPolsce24 zajęła także podczas minionego weekendu.

