Badanie przeprowadzone przez pracownię badawczą Nielsen pokazuje, że Telewizja wPolsce24 jest coraz mocniejszym graczem na rynku medialnym! 13 października nasza stacja zajęła trzecie miejsce wśród wszystkich stacji informacyjnych w Polsce, wyprzedzając m.in. TVP likwidacji i Polsat News.
Z niemałą satysfakcją mogę państwu powiedzieć, że widzowie doceniają jakościowe dziennikarstwo. Doceniają też Telewizję wPolsce24
— przekazał na antenie Telewizji wPolsce24 Marcin Wikło.
13 października Telewizja wPolsce24 była trzecią najchętniej oglądaną stacją informacyjną w Polsce.
Tego dnia nasza telewizja odnotowała 1,69 procent udział w rynku.
Był to wynik lepszy od takich stacji jak: TVP Info w likwidacji, Polsat News i Wydarzenia24.
Taki wynik to nie pojedynczy wyskok, ale dłuższy trend. Trzecie miejsce na rynku stacji informacyjnych Telewizja wPolsce24 zajęła także podczas minionego weekendu.
