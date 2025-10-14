„W rządowym TVP za 4 mld złotych z waszych pieniędzy można zadać pytanie, ale nie każde. Wyobrażacie sobie, żeby za naszych rządów politykowi dziennikarz po prostu przyszedł i fizycznie wyrwał mikrofon?” - powiedział w zamieszczonym na X nagraniu wideo europoseł PiS Patryk Jaki.
Marek Czyż, prowadząc w TVP Info w likwidacji program „Bez retuszu”, wyrwał mikrofon działaczowi Konfederacji, ponieważ ten, zadając pytanie z widowni, nazwał Justynę Dobrosz-Oracz „pseudodziennikarką”.
CZYTAJ WIĘCEJ: Marek Czyż wyrwał mikrofon i nie pozwolił dokończyć pytania. Działacz Konfederacji z widowni nazwał Dobrosz-Oracz „pseudodziennikarką”
„Mentalność tych ludzi”
Do skandalicznego zachowania dziennikarza TVP w likwidacji odniósł się w mediach społecznościowym europoseł PiS Patryk Jaki.
W rządowym TVP za 4 mld złotych z waszych pieniędzy można zadać pytanie, ale nie każde. Wyobrażacie sobie, żeby za naszych rządów politykowi dziennikarz po prostu przyszedł i fizycznie wyrwał mikrofon?
— pytał.
Polityk porównał obecny ustrój do PRL z lat 80.
Ale i tak trzeba im podziękować, bo mogło być gorzej. Mogli, załóżmy, wyrywać paznokcie albo po prostu bić. Myślicie, że przesadzam? Wiecie, że dyrektorem programowym w tej TVP, za te pieniądze, które miały iść na onkologię, został koleś prosto ze stanu wojennego, od Urbana? Wtedy, kiedy właśnie albo lano, bito na ulicach pałami, albo strzelano do górników
— dodał.
To jest dokładnie ten sam ustrój, więc dla nich jakieś wyrwanie fizyczne mikrofonów? Co to jest za problem? Ale to pokazuje mentalność tych ludzi. Dalej chcesz na to wydawać miliardy?
— zapytał Patryk Jaki.
CZYTAJ TEŻ:
— Kto organizował debatę w Końskich? Mocne wystąpienie prezes Hajdasz: „Ujawnijcie faktury!”; „Byliśmy okłamywani, manipulowani”
— Pełen błędów i absurdów raport ws. TVP za czasów PiS! Broni „Lotnej Brygady Opozycji”, a współautor tego „dzieła” nazywa ludzi „śmieciami”
— Tak neo-TVP w likwidacji robi widzom wodę z mózgu! Dziennikarz przeanalizował nowe wydanie „19:30”. Poziom propagandy poraża
maz/wPolityce.pl/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/media/743117-cenzura-w-neo-tvp-jaki-mogli-wyrywac-paznokcie-lub-bic
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.