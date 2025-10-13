Puściły nerwy! Marek Czyż, prowadząc w neo-TVP Info program „Bez retuszu”, wyrwał mikrofon działaczowi Konfederacji, ponieważ ten, zadając pytanie z widowni, nazwał Justynę Dobrosz-Oracz „pseudodziennikarką”.
Czyż wyrwał mikrofon
W trakcie programu, w którym dyskutowali politycy i publicyści, część pytań do uczestników zadawały osoby z widowni. Swoje pytanie chciał także zadać działacz młodzieżówki z Konfederacji. Jednak nie mógł go dokończyć…
Ja mam pytanie do pana senatora Kwiatkowskiego, bo mówimy o praworządności i dlatego chciałbym zapytać odnośnie dosyć stosunkowo nowej afery, związanej z panią pseudziennikarką Dobrosz-Oracz…
— mówił młody mężczyzna, lecz w tym momencie Marek Czyż wyrwał mu mikrofon.
Nie pozwolę obrażać mojej koleżanki
— stwierdził.
„To nie powinno tak wyglądać”
Oburzenie takim zachowaniem red. Czyża wyraził w komentarzach m.in. dziennikarz „DGP”.
Jeśli zaprasza się kogoś do studia i daje mu mikrofon, dobrze by było pozwolić mu dokończyć jedno zdanie. Młody chłopak ma prawo uznawać Justynę Dobrosz-Oracz za „pseudodziennikarkę” – tak samo, jak ktoś może uznawać za „pseudodziennikarza” mnie lub Marka Czyża. Nie wiem, jakie pytanie chciał zadać (mogło być najgłupsze na świecie), ale na miejscu red. Czyża wysłuchałbym je do końca i ewentualnie zripostował, a nie ostentacyjnie wyrywał mikrofon po paru słowach. To nie powinno tak wyglądać
— napisał Marek Mikołajczyk w serwisie X.
W neo-TVP miała być „czysta woda”. Tego nie ma. Są za to nerwowe reakcje prowadzących.
