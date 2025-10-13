Agencja Bloomberg News poinformowała, że właściciel TVN - Warner Bros. Discovery odrzucił wstępną ofertę kupna koncernu przez Paramount Skydance. Uznał, że jest ona zbyt niska.
Według anonimowych źródeł propozycja Paramount Skydance miała wynosić około 20 dolarów za akcję Warner Bros. Discovery. WBD miało uznać to za zbyt niską kwotę.
Bloomberg zastrzegł jednak, że nie udało mu się ustalić, czy cena 20 dolarów za akcje uwzględniała także zadłużenie Warner Bros. Discovery, które na koniec czerwca wynosiło 35,6 mld dolarów.
Co dalej?
Agencja wskazała, że Paramount rozważa obecnie podwyższenie oferty, ale bierze pod uwagę także bezpośrednie zwrócenie się do akcjonariuszy obecnych właścicieli TVN albo uzyskanie dodatkowego wsparcia od partnera finansowego.
Według amerykańskich mediów Paramount Skydance chce przejąć Warner Bros. Discovery przy wsparciu „rodziny Ellisonów”.
Zainteresowanie kupnem
Zainteresowanych kupnem koncernu ma być jednak więcej.
W połowie września pojawiały się informacje, że zakupem Warner Bros. Discovery zainteresowany jest także Netflix, o czym poinformował serwis Puck News.
