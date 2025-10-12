Telewizja Polska poinformowała, powołując się na operatora satelitarnego Eutelsat, że w związku z „obcą ingerencją w łącza satelitarne”, za pośrednictwem których jest transmitowany mecz eliminacji piłkarskich mistrzostw świata Litwa – Polska, mogą wystąpić zakłócenia lub przerwy w relacji.
Jak przekazała TVP, trwają działania mające na celu zabezpieczenie transmisji.
Po pierwszej połowie polscy piłkarze prowadzą 1:0 po golu Sebastiana Szymańskiego. Transmisja odbywa się na razie bez przeszkód.
Na trybunach stadionu w Kownie zasiedli premierzy obu krajów Litwy i Polski - Inga Ruginiene i Donald Tusk. Przy tej okazji kibice dali znać, co sądzą o polskim premierze, skandując dobrze znane hasło „Donald matole, twój rząd obalą kibole”.
