25 września 2025 r. Senat RP przyjął uchwałę, w której odrzucił sprawozdanie z działalności KRRiT za rok 2024. Rada opublikowała dzisiaj komunikat, w którym odnosi się do tych zarzutów. W ocenie KRRiT, nnie znajdują one potwierdzenia ani w obowiązującym prawie, ani bieżącej działalności Rady.
Wśród zarzutów Senatu wobec KRRiT jest m.in. „bezprawne pozbawienie mediów publicznych należnych im środków finansowych z tytułu utraconych wpływów z opłat abonamentowych”. Senat utrzymywał również, że Rada „tworzy negatywny obraz polskich instytucji medialnych na forum międzynarodowym”, a jej przewodniczący jest „upolityczniony”.
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, odnosząc się do przyjętej przez Senat RP uchwały z 25 września 2025 r., odrzucającej sprawozdanie z działalności Rady za rok 2024, przedstawia fakty i wyjaśnienia
— podkreśla w komunikacie KRRiT.
Zestawione w uchwale zarzuty nie znajdują potwierdzenia w obowiązujących przepisach prawa, ani w bieżącej działalności Rady
— dodała Rada.
KRRiT wspomina m.in. o s
KRRiT nie tworzyła negatywnego obrazu polskich instytucji medialnych na forum międzynarodowym, lecz w sposób odpowiedzialny traktowała swoją misję jako niezależnego od rządu organu regulacyjnego. Na forach międzynarodowych KRRiT prezentowała stan faktyczny mediów publicznych w Polsce oraz ich sytuację po bezprecedensowych wydarzeniach, jakimi były siłowe przejęcie i postawienie mediów publicznych w stan likwidacji w grudniu 2023 r.
— czytamy w komunikacie.
W skład obecnej KRRiT wchodzą eksperci z wieloletnim doświadczeniem medialnym i urzędniczym. Nie są oni członkami żadnej partii politycznej
— wskazała Rada, odnosząc się do zarzutu dotyczącego rzekomego upolitycznienia przewodniczącego.
Pełna treść komunikatu
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, odnosząc się do przyjętej przez Senat RP uchwały z 25 września 2025 r., odrzucającej sprawozdanie z działalności Rady za rok 2024, przedstawia fakty i wyjaśnienia. Zestawione w uchwale zarzuty nie znajdują potwierdzenia w obowiązujących przepisach prawa, ani w bieżącej działalności Rady. Poniżej zamieszczamy odpowiedzi na poszczególne zarzuty Senatu:
Pkt 1. Bezprawne pozbawienie mediów publicznych należnych im środków finansowych z tytułu utraconych wpływów z opłat abonamentowych.
Środki finansowe z tytułu utraconych wpływów abonamentowych” były dotychczas przyznawane nadawcom publicznym na podstawie ustaw, w których określano w danym roku wysokość „rekompensaty z tytułu utraconych wpływów z opłat abonamentowych z tytułu zwolnień, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy o opłatach abonamentowych”. W roku 2024 parlament nie przyjął żadnej ustawy, która przyznawałaby mediom publicznym rekompensatę z tytułu utraconych wpływów abonamentowych.
Pkt 2. Rażące naruszenia prawa w postępowaniach koncesyjnych, prowadzonych przewlekle i w sposób podważający zasadę zaufania obywateli do państwa.
Zarzut ten jest bezpodstawny. Obecnie obowiązujące przepisy nie regulują w sposób jednoznaczny terminów załatwienia sprawy koncesyjnej (co potwierdzają wyroki sądów). Nadawcy są informowani o przebiegu postępowań.
Pkt 3. Stronniczość przy nakładaniu kar pieniężnych na nadawców.
W przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów prawa zawartych w przepisach ustawy o radiofonii i telewizji, Przewodniczący KRRiT ma obowiązek nałożenia kary pieniężnej, ponieważ są to przepisy o charakterze obligatoryjnym.
Według art. 53 ust. 1 ustawy wysokość kary w maksymalnej wysokości ustala się w odniesieniu do 50 proc. opłaty rocznej wnoszonej przez nadawcę z tytułu dysponowania częstotliwością w celu nadawania programu. W przypadku nadawcy satelitarnego wysokość kary wynosi do 10% przychodu nadawcy osiągniętego w poprzednim roku podatkowym.
Przy wymiarze kary Przewodniczący KRRiT każdorazowo uzasadnia decyzję o ukaraniu. W odniesieniu do statystyk, w 2024 roku nałożono 72 kary, w tym: 3 kary dla TV Republika S.A.; 8 kar dla Telewizji Polsat Sp. z o.o.; 7 kar dla spółki Telewizja Polska; 3 kary dla Telewizji Puls Sp. z o.o.; 4 kary dla TVN S.A.; 1 kara dla spółki Fratria. Niezasadny jest zatem zarzut, że kary były nakładane w sposób stronniczy.
Pkt 4. Nierzetelne prowadzenie rejestrów skarg oraz niewywiązywanie się z obowiązku zapewnienia dostępności programów dla osób z niepełnosprawnościami.
W KRRiT prowadzone są na bieżąco elektroniczne rejestry korespondencji (skarg, wniosków, petycji) i rozpatrywanych spraw. Są one codziennie aktualizowane, co umożliwia kontrolowanie stanu realizacji poszczególnych problemów.
Nieprawdziwym stwierdzeniem jest, że w Krajowej Radzie „rejestry są niestarannie prowadzone”. Jednolity, a nie osobny dla skarg, petycji i wniosków, rejestr w żaden sposób nie wpływa na merytoryczne rozpatrzenie otrzymywanych pism.
Zarzut dotyczący rzekomego niewywiązywania się przez KRRiT z obowiązku zapewnienia dostępności programów dla osób z niepełnosprawnościami, jest podwójnie chybiony.
Zgodnie z art. 18a ust. 1 ustawy o radiofonii i telewizji to nadawcy programów telewizyjnych są zobowiązani do zapewnienia dostępności audycji dla osób z niepełnosprawnościami wzroku lub słuchu, przez wprowadzenie udogodnień. KRRiT weryfikuje jedynie wykonanie przez nadawców obowiązków w tym zakresie. Nie zapewnia sama dostępu do programów z udogodnieniami dla osób z niepełnosprawnościami.
Warto dodać, że średni udział udogodnień w programach telewizyjnych w 2024 r. osiągnął 50,8% proc. czasu nadawania z wyłączeniem reklam i telesprzedaży. Oznacza to wzrost o 7,3 punktu procentowego w stosunku do 2023 r.
Pkt. 5. Nieprawidłowości w działalności Krajowego Instytutu Mediów.
Nieuprawnione są twierdzenia o nieprawidłowościach w działaniu Krajowego Instytut Mediów. W 2024 r. instytut realizował szereg projektów badawczych oraz dostarczał cykliczne raporty dotyczące konsumpcji usług medialnych, co potwierdzają publikacje dostępne na stronie KIM.
Działalność KIM była kontrolowana przez NIK. Wykazane w kontroli uchybienia z początkowego okresu jego funkcjonowania (do roku 2022) zostały usunięte. Zamówienia udzielane przez KIM znajdowały się pod kontrolą CBA, które nie zgłaszało zastrzeżeń do tego obszaru funkcjonowania instytutu.
Działalność instytutu uległa ograniczeniu od grudnia 2024 w związku z pozbawieniem środków na jego działalność w 2025 roku. W połowie roku 2025 KIM został postawiony w stan likwidacji.
Pkt. 6. Zaniechanie przekazania obowiązkowego raportu Komisji Europejskiej w zakresie przeciwdziałania szkodliwym treściom na platformach VOD.
KRRiT nie ma obowiązku przekazywania sprawozdania dotyczącego audiowizualnych usług medialnych na żądanie (VOD). Krajowa Rada na bieżąco przekazuje Komisji Europejskiej wymagane przepisami dokumenty, raporty i sprawozdania.
Pkt. 7. Kwestionowanie unijnych regulacji DSA i EMFA.
KRRiT kilkukrotnie odnosiła się w sposób szczegółowy i merytoryczny do wstępnych założeń wdrożenia Akt o Usługach Cyfrowych (DSA, Digital Services Act) w Polsce. Domagała się również od rządu RP uwzględnienia roli Krajowej Rady jako organu konstytucyjnego, zajmującego się kwestiami, które obejmują regulacje DSA (np. ochrona małoletnich, fałszywe informacje, treści sprzeczne z prawem).
Według rządowych założeń KRRiT ma zajmować się jedynie sprawami dotyczącymi platform udostępniania wideo (VSP), a nie platform udostępniania treści. Kontrole w tym zakresie przypisano UKE.
Podobnie jest w przypadku prac nad implementacją Europejskiego Aktu o Wolności Mediów (EMFA, European Media Freedom Act), gdzie pominięto ekspercką rolę KRRiT.
Pkt. 8. Tworzenie negatywnego obrazu polskich instytucji medialnych na forum międzynarodowym.
KRRiT nie tworzyła negatywnego obrazu polskich instytucji medialnych na forum międzynarodowym, lecz w sposób odpowiedzialny traktowała swoją misję jako niezależnego od rządu organu regulacyjnego.
Na forach międzynarodowych KRRiT prezentowała stan faktyczny mediów publicznych w Polsce oraz ich sytuację po bezprecedensowych wydarzeniach, jakimi były siłowe przejęcie i postawienie mediów publicznych w stan likwidacji w grudniu 2023 r.
Pkt 9. Upolityczniony charakter sprawozdania, niespełniający standardów dokumentu urzędowego konstytucyjnego organu państwa.
Zgodnie z przepisami KRRiT przekazała Sejmowi, Senatowi oraz Prezydentowi RP „Sprawozdanie z działalności KRRiT w 2024 r.” oraz „Informację o podstawowych problemach radiofonii i telewizji w 2024 r.”.
Sprawozdanie zawiera opis działań Krajowej Rady, a także sytuacji mediów publicznych w 2024 roku. Przytacza liczby, dane i fakty, w podziale na 19 rozdziałów tematycznych oraz 24 załączniki, stanowiące m.in. wykazy wszystkich decyzji, koncesji, postępowań KRRiT za dany okres sprawozdawczy, a także twarde informacje finansowe, takie jak koszty misji publicznej czy wpływy z abonamentu, rozdysponowane przez KRRiT. Nieuprawnionym jest zatem stwierdzenie, że sprawozdanie ma upolityczniony charakter.
Pkt 10. Nierzetelność i arbitralność procedury konkursowej dotyczącej multipleksu MUX-8, naruszającą zasady równości i przejrzystości.
Procedura w konkursie na MUX-8 została przeprowadzona zgodnie z konstytucyjną zasadą równości wobec prawa i w oparciu o kryteria wymienione w ustawie o radiofonii i telewizji. Uchwałą KRRiT wybrano dwóch nadawców, którzy uzyskali koncesje.
Pkt 11. Upolitycznienie Przewodniczącego KRRiT, wyrażane w publicznych wypowiedziach i treściach dokumentów, naruszające konstytucyjny obowiązek bezstronności.
W skład obecnej KRRiT wchodzą eksperci z wieloletnim doświadczeniem medialnym i urzędniczym. Nie są oni członkami żadnej partii politycznej.
Pkt 12. Brak pełnej informacji o sytuacji finansowej mediów publicznych.
KRRiT corocznie w swoich sprawozdaniach prezentuje wstępne dane finansowe otrzymane ze spółek mediów publicznych. Termin na przygotowanie i przedstawienie Sejmowi, Senatowi i Prezydentowi sprawozdania KRRiT z jej działalności upływa z końcem maja, a termin do oceny sprawozdania z realizacji misji przez nadawców publicznych mija 30 czerwca.
W sprawozdaniu za 2024 rok KRRiT zawarła pełne dane nadawców publicznych za rok 2023. Informacja dotycząca sprawozdań nadawców za 2024 r. znajdzie się w kolejnym Sprawozdaniu Krajowej Rady.
Pkt 13. Brak długofalowej strategii rozwoju działania KRRiT.
Coroczne sprawozdania KRRiT z jej działalności wraz z informacją o podstawowych problemach radiofonii i telewizji w danym roku kalendarzowym wypełniają obowiązki przepisu art. 12 ustawy o radiofonii i telewizji. W przepisach nie ma mowy o jakiejkolwiek strategii rozwoju działania KRRiT. Dokumenty sprawozdawcze co do zasady obejmują dany rok kalendarzowy.
KRRiT realizuje swoje ustawowe obowiązki w sposób rzetelny i przejrzysty, dbając o pluralizm, niezależność i wolność słowa w polskim systemie medialnym.
