Milczenie Boga – oto najgłębszy paradoks duchowości współczesnej. W czasach, gdy człowiek wykrzyczał już wszystkie swoje hasła, zbudował wszystkie ideologie, a nawet skonstruował elektronicznych bożków w postaci algorytmów, które mają mu mówić, co jest prawdą, a co fałszem – Bóg milczy.
To milczenie nie jest jednak pustką, lecz ciężarem, który kładzie się na sercu niczym noc bez gwiazd. Święci mistycy nazywali to „ciemną nocą wiary”, ale my – dzieci ery postprawdy i postchrześcijaństwa – doświadczamy tego jeszcze ostrzej, bo pozbawiliśmy się sami nawet samego języka, którym można by tę noc opisać. Edith Stein przypominała, że noc wiary to nie tylko doświadczenie braku, lecz współuczestnictwo w opuszczeniu Chrystusa — i właśnie w tym najgłębszym milczeniu otwiera się przestrzeń spotkania.
To doświadczenie nie należy wyłącznie do świata Zachodu: echo milczenia Boga rozbrzmiewa także w świątyniach Azji, w meczetach Bliskiego Wschodu i w afrykańskich wspólnotach, gdzie pytanie o sens i obecność powraca równie nagle i boleśnie. Milczenie jest wspólnym językiem całej ludzkości. To milczenie przypomina kamień zanurzony w wodzie: wydaje się bezdźwięczne, a jednak rozchodzi się w kręgach, które docierają dalej niż nasze słowa.
I właśnie w tej gęstej ciszy, gdzie każdy człowiek drży z obawy, czy aby nie mówi już sam do siebie, pojawia się subtelna obecność: aniołowie. Oni są odpowiedzią na pytanie, które drąży nas w chwilach ciemności: czy Bóg nas porzucił, czy może ukrył się zbyt głęboko, byśmy mogli Go usłyszeć? Aniołowie nie są „pocieszną metaforą” dla dzieci ani barokowym ornamentem pobożności. Są raczej znakiem, że w najbardziej radykalnym opuszczeniu istnieje ktoś, kto nadal czuwa. Ich obecność jest jak szept w mroku – niesłyszalny dla tych, którzy spodziewają się huku, ale zbawienny dla tych, którzy umieją milczeć razem z milczącym Bogiem.
Człowiek współczesny nauczył się traktować noc jako przestrzeń rozrywki, iluminowaną światłami miast, ale noc duchowa nie daje się tak oszukać. To noc, w której gasną wszystkie reflektory, a pozostaje jedynie echo własnych lęków. Wtedy właśnie archaniołowie stają się mostem: Michał, Gabriel i Rafał – nie jako figury kulturowe, ale jako żywa odpowiedź, że Boże milczenie nie jest nieobecnością, lecz próbą. Aniołowie to otucha w sensie najgłębszym: przypomnienie, że nawet cisza jest zamieszkana.
Początki kultu Archaniołów
Początki kultu archaniołów są jak pierwsze światła rozżarzone w ciemnej jaskini historii. W judaizmie ich obecność nie jest poetyckim ornamentem, ale dramatycznym znakiem: w Księdze Daniela Michał jawi się jako obrońca narodu, strażnik w czasach, gdy królestwa upadają, a mocarstwa przetaczają się po Izraelu jak walec. To nie jest więc bajka o skrzydlatych opiekunach, ale przypomnienie, że nawet w cieniu imperiów istnieje siła, która nie poddaje się logice potęgi. W Księdze Tobiasza Rafał prowadzi młodzieńca w podróży – niby rodzinną i praktyczną, a jednak pełną metafizycznych konsekwencji: wędrówka w towarzystwie anioła jest obrazem życia samego, które zawsze odbywa się „z przewodnikiem”.
