W Międzyzdrojach trwa Campus Aademy 2025 Rafała Trzaskowskiego. Podczas jednego z paneli padło pytanie do włodarza Warszawy, dlaczego udzielił wywiadu Waldemarowi Stankiewiczowi z Kanału Zero. Według pytającego redaktor medium Krzysztofa Stanowskiego miał posłużyć się dezinformacją. „Miałem wywiad z panem redaktorem Stankiewiczem i był to całkowicie normalny, pozytywny wywiad” - odpowiedział Trzaskowski. Sprawę sprostował także redaktor Stankiewicz. Wyszło na to, że jedyną osobą, która dopuściła się dezinformacji, był młody człowiek, który podanie fake newsa zarzucił pracownikowi Kanału Zero
W Międzyzdrojach odbywa się Campus Academy 2025 Rafała Trzaskowskiego. Impreza, jak co roku, jest skierowana do młodych odbiorców, ale w tym roku nie jest zorganizowana z takim rozmachem, jak dotychczas.
Uczestnik zarzuca dezinformację Stankiewiczowi
Podczas jednego z paneli padło pytanie od uczestnika wydarzenia, który zastanawiał się, dlaczego prezydent Warszawy zgodził się udzielić wywiadu redaktorowi Kanału Zero Waldemarowi Stankiewiczowi.
Przyjął pan taką strategię w trakcie wyborów prezydenckich, że zdecydował się pan nie przychodzić do telewizji Republika, co jest dla mnie całkowicie zrozumiałe. Dlatego, że jest to powoli telewizja praktycznie ekstremistyczna. Ale w takim razie, dlaczego zdecydował się pan przyjść do Kanału Zero? Tak naprawdę nie widzę żadnej różnicy powoli między Telewizją wPolsce24 czy telewizją Republika a Kanałem Zero. Widzimy, co tutaj się działo, chociażby dzisiaj, pan redaktor Stankiewicz biegał po trawniku i przekazywał: „patrzcie, trawnik jest cały pusty, gdzie są te 400 osób”. Co z tego, że wtedy akurat były warsztaty i wszyscy siedzieli w namiotach i brali udział w panelu
— powiedział uczestnik.
Włodarz Warszawy stwierdził, że w wywiadzie dla Kanału Zero nie było nic złego.
Miałem wywiad z panem redaktorem Stankiewiczem i był to całkowicie normalny, pozytywny wywiad
— odpowiedział Trzaskowski.
Odpowiedź redaktora
Do sprawy odniósł się również sam zainteresowany.
Waldemar Stankiewicz, Kanał Zero. Kłaniam się
— przedstawił się dziennikarz.
Nie będę zajmował czasu. Chciałem tylko sprostować. Nie biegałem po Campusie, mówiąc, że nikogo tutaj nie ma. Mówiłem, że nie ma nikogo na polu, bo wszyscy są w namiotach i uczestniczą w panelach
— wytłumaczył.
Następnie zwrócił się do młodego człowieka, który zarzucił dezinformację. Zrobił to w humorystyczny sposób.
Życzę państwu dalszego udanego wieczoru i kolegę zapraszam przed namiot, to sobie wyjaśnimy pewne kwestie
— dodał.
