Posłowie Prawa i Sprawiedliwości podczas konferencji prasowej stanęli w obronie dziennikarzy, którzy są niszczeni w czasach rządów Donalda Tuska. Wśród bronionych znalazł się dziennikarz Telewizji wPolsce24 Samuel Pereira. Nad jego sprawą pochylił się były minister sprawiedliwości, poseł PiS Marcin Warchoł.
Doszło do skazania pana redaktora Samuela Pereiry za zniesławienie. Jest to nic innego jak tłumienie wolności debaty. Jest to wyrok niesprawiedliwy i szkodliwy. Szkodliwy dla wolności debaty, dla wolności mediów i prawa opinii publicznej do informacji, do informacji często o sprawach patologicznych, lokalnych układach, sytuacjach, które powinny znaleźć światło dzienne. Obywatele powinni o tym wiedzieć
— wskazał Warchoł.
Tymczasem chce się to utajnić, chce się to schować pod dywan, a dziennikarzy, którzy o tym mówią, skazuje się. Wysyła się na nich organy ścigania, prokuraturę. Absolutnie jest to niedopuszczalne w demokratycznym państwie prawnym. Jest to niedopuszczalne w kraju demokratycznym, ale w „demokracji warczącej” są takie niestety kanony. Kanony, w których nie liczą się dowody, nie liczy się wolność słowa, prawo obywateli do informacji. Tylko zasada jedna, dajcie człowieka, znajdzie się paragraf
— mówił.
Wyrok wobec Pereiry
Przypominamy, że dziennikarz Telewizji wPolsce24 Samuel Pereira został prawomocnie skazany za rzekome zniesławienie matki polityka Platformy Obywatelskiej Krzysztofa Brejzy w tekście, który ukazał się w 2019 roku na portalu tvp.info
