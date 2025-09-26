Piekło zamarzło! Już nawet w TVP w likwidacji mają dosyć tego, co o prezydencie Karolu Nawrockim wypisuje Roman Giertych. Wpisy posła Koalicji Obywatelskiej stały się pożywką dla rosyjskiej propagandy, co skrytykował dziennikarz neo-TVP.
Mecenas Roman Giertych z uporem godnym lepszej sprawy podgrzewa temat zażywania przez prezydenta Karola Nawrockiego tzw. saszetek nikotynowych. „Każda osoba uzależniona od tytoniu potrafi wytrzymać przez kilka godzin. Pan Karol Nawrocki nie jest zdolny wytrzymać bez używki nawet 1 h i tym samym nie jest zdolny do wypełniania jakiejkolwiek funkcji publicznej” - napisał przedwczoraj polityk i prawnik na portalu X.
Jego wpis zrobił furorę w zagranicznych mediach. A konkretnie: w mediach rosyjskich, i to niekoniecznie tych niezależnych od reżimu Putina. Agencja TASS niemal całą swoją depeszę oparła na wpisie Giertycha! Adwokat i poseł na Sejm RP jest jedynym źródłem „informacji” opublikowanej przez TASS o rzekomym zażywaniu przez prezydenta Nawrockiego „środków psychoaktywnych” podczas sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ.
„Sugestie Romana Giertycha dotyczące kokainy są wyjątkowo niebezpieczne”
Materiał, w którym wspomniano o wpisach Giertycha i wykorzystaniu ich przez Rosjan, pojawił się na antenie TVP Info w likwidacji.
Prezydent już raz poddał się badaniom, które potwierdziły, że nie zażywa narkotyków. Współpracownicy Karola Nawrockiego zapewniają, że jest zdrowy i w pełni zdolny do wykonywania obowiązków. W tym kontekście sugestie Romana Giertycha dotyczące kokainy są wyjątkowo niebezpieczne. Szczególnie, że rosyjska propaganda już je podchwyciła. Zdaję sobie sprawę z tego, że to wołanie na puszczy, ale mimo to apeluję do polityków o odpowiedzialną debatę publiczną, oparta na faktach i racjonalnych argumentach
— powiedział dziennikarz.
