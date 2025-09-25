Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego prof. Sławomir Cenckiewicz był gościem Kanału Zero. W rozmowie z Krzysztofem Stanowskim pojawiły się takie tematy, jak np. przeszłość Lecha Wałęsy, prorosyjska polityka Donalda Tuska i Radosława Sikorskiego, czy kwestia pochówku ofiar katastrofy smoleńskiej, w tym przypadku śp. Anny Walentynowicz. Rozmowę próbował zdyskredytować dziennikarz „Gazety Wyborczej” Wojciech Czuchnowski, ale nie wyszło mu to najlepiej.
Czuchnowski we wpisie opublikowanym na platformie X oburzał się, że szef BBN występował na tle reklam różnych firm…
W Kanale Zero prezydencki minister Sławomir Cenckiewicz mówi na tle wyskakujących zewsząd reklam funduszu inwestycyjnego i producenta odżywek(?). Na stole cały zestaw product placement: puszka z napojem, napój w butelce, cukierki(?). Nawet kubek dla gościa ma logo funduszu. Takie standardy
— oburzał się dziennikarz „GW”.
Na wpis Czuchnowskiego, który wygląda, jakby ten dowiedział się o Kanale Zero dosłownie kilka minut wcześniej, odpowiedziała posłanka Anna Maria Żukowska.
Pan, widzę, pierwszy raz oglądał ten kanał?
— zapytała posłanka Żukowska.
No tak. Ale znam zasady obowiązujące w mediach informacyjnych gdzie takie praktyki są zakazane
— odpowiedział Czuchnowski.
Ale to jest medium rozrywkowe, nie informacyjne
— wyjaśniła posłanka.
Na wpis Czuchnowskiego odpowiedział również sam Krzysztof Stanowski.
Zapomniał pan wymienić product placement Gazety Wyborczej. Mianowicie rozmawialiśmy o pana gównianym artykule
— odparł Stanowski.
W tym waszym kanale musiała się odbyć prawdziwa burza mózgów, żeby wymyślić tak błyskotliwy komentarz. No ale jednak się jakoś udało…
— brnął Czuchnowski.
Na pana nie trzeba burzy mózgów. W zasadzie nie trzeba ani burzy, ani mózgów
— zripostował krótko szef Kanału Zero.
I tak się zakończyła szarża Czuchnowskiego…
