
Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego prof. Sławomir Cenckiewicz był gościem Kanału Zero. W rozmowie z Krzysztofem Stanowskim pojawiły się takie tematy, jak np. przeszłość Lecha Wałęsy, prorosyjska polityka Donalda Tuska i Radosława Sikorskiego, czy kwestia pochówku ofiar katastrofy smoleńskiej, w tym przypadku śp. Anny Walentynowicz. Rozmowę próbował zdyskredytować dziennikarz „Gazety Wyborczej” Wojciech Czuchnowski, ale nie wyszło mu to najlepiej.

Czuchnowski we wpisie opublikowanym na platformie X oburzał się, że szef BBN występował na tle reklam różnych firm…

W Kanale Zero prezydencki minister Sławomir Cenckiewicz mówi na tle wyskakujących zewsząd reklam funduszu inwestycyjnego i producenta odżywek(?). Na stole cały zestaw product placement: puszka z napojem, napój w butelce, cukierki(?). Nawet kubek dla gościa ma logo funduszu. Takie standardy

— oburzał się dziennikarz „GW”.

Na wpis Czuchnowskiego, który wygląda, jakby ten dowiedział się o Kanale Zero dosłownie kilka minut wcześniej, odpowiedziała posłanka Anna Maria Żukowska.

Pan, widzę, pierwszy raz oglądał ten kanał?

— zapytała posłanka Żukowska.

No tak. Ale znam zasady obowiązujące w mediach informacyjnych gdzie takie praktyki są zakazane

— odpowiedział Czuchnowski.

Ale to jest medium rozrywkowe, nie informacyjne

— wyjaśniła posłanka.

Na wpis Czuchnowskiego odpowiedział również sam Krzysztof Stanowski.

Zapomniał pan wymienić product placement Gazety Wyborczej. Mianowicie rozmawialiśmy o pana gównianym artykule

— odparł Stanowski.

W tym waszym kanale musiała się odbyć prawdziwa burza mózgów, żeby wymyślić tak błyskotliwy komentarz. No ale jednak się jakoś udało…

— brnął Czuchnowski.

Na pana nie trzeba burzy mózgów. W zasadzie nie trzeba ani burzy, ani mózgów

— zripostował krótko szef Kanału Zero.

I tak się zakończyła szarża Czuchnowskiego…

kk/Kanał Zero

