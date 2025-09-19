Szefowa Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Marta Cienkowska chce likwidacji Rady Mediów Narodowych i zmiany zasad wyboru zarządów i rad nadzorczych publicznych spółek medialnych. Planowane jest też zmniejszenie liczby kanałów TVP. „Nowa ustawa medialna jest jednym z priorytetów, które powinny zostać wdrożone nie tylko przez rząd, ale przede wszystkim podpisane przez prezydenta - powiedziała w Radiu TOK FM minister Marta Cienkowska.
Po przeprowadzonym w pierwszych dniach funkcjonowania rządu Donalda Tuska zamachu na media publiczne przez ministra Bartłomieja Sienkiewicz ich sytuacja jest w opłakanym stanie. Radykalnie spadła oglądalność, a najbardziej kanału informacyjnego TVP Info. W postawione w stan likwidacji - pozornej - spółki medialne, które szorują po dnie, rząd Tuska pompuje miliardy złotych. Projekt nowej ustawy medialnej, który powstał w resorcie minister Cienkowskiej, nie zajmuje się jednak wyprostowaniem sytuacji prawnej publicznych spółek medialnych, ale zakłada likwidację Rady Mediów Narodowych.
Nowa ustawa medialna jest przygotowana. Uważam, że prezydent ją podpisze. Prezydent chce uchodzić za człowieka, który jest bardzo blisko ludzi i bardzo blisko ich spraw. I chce ich sprawy, ważne dla polskiego społeczeństwa, traktować priorytetowo. Z mojego punktu widzenia nowa ustawa medialna jest jednym z priorytetów, które powinny zostać wdrożone nie tylko przez rząd, ale przede wszystkim podpisane przez prezydenta
— powiedziała ministra kultury. Podkreśliła, że misją mediów publicznych jest budowanie wspólnoty, a nie tworzenie sztucznych podziałów. Dodała, że być może dojdzie do rozmów z prezydentem w tej sprawie. Szefowa MKiDN zaznaczyła, że potrzebne jest stabilne finansowanie mediów publicznych.
Nie z wpłat z abonamentu, który jest opłatą archaiczną
— dodała szefowa resortu. Ujawniła jednak, że zmniejszona zostanie liczba kanałów telewizji publicznej.
Większa KRRiT i z nowymi kompetencjami
Cienkowska zwróciła uwagę, że „obie strony sceny politycznej, które prowadzą ze sobą „wojnę”, zarzucają mediom publicznym, że są polityczne, że prowadzą propagandę, więc apeluję: zróbmy nową ustawę, odpolitycznijmy media publiczne”.
Na początku niech ustawa wejdzie do Sejmu. Przypominam, że prowadziliśmy bardzo duże konsultacje społeczne. Wpłynęło do nas aż 107 stanowisk z różnych stron, od różnych organizacji, także od mediów, od stowarzyszeń. Mamy uzgodniony ten tekst społecznie. My wiemy, co chcemy tam zrobić. Wiemy, czego potrzebują media publiczne. Przede wszystkim media publiczne potrzebują odpolitycznienia. I to nam zapewnia ustawa. Dlatego ona powinna być teraz priorytetem. I powinna być priorytetem do wdrożenia, także priorytetem dla pana prezydenta do jej podpisania
— powiedziała szefowa MKiDN, dodając, że Krajową Radę Radiofonii i Telewizji czekają zmiany.
Chcemy, żeby Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji została odpolityczniona. Chcemy, żeby rady programowe i rady nadzorcze były wybierane w konkursach otwartych
— oświadczyła. Rząd Donalda Tuska od początku sprawowania władzy uderzył w przewodniczącego KRRiT Macieja Świrskiego, próbując postawić go przed Trybunałem Stanu. To niemal sparaliżowałoby proces decyzyjny Rady i mogłoby umożliwić odebranie koncesji stacjom krytycznym wobec tej władzy.
Cienkowska chce zlikwidować RMN
Jak przekazała min. Marta Cienkowska, ustawa medialna zakłada likwidację Rady Mediów Narodowych. Rada to organ kolegialny powołujący i odwołujący zarządy oraz rady nadzorcze i rady programowe Telewizji Polskiej, Polskiego Radia, a także Polskiej Agencji Prasowej oraz spółek radiofonii regionalnej.
Według projektu ustawy zarządy mediów publicznych: Polskiego Radia, Telewizji Polskiej oraz Polskiej Agencji Prasowej, mają być wybierane przez powiększoną do dziewięciu osób Krajową Radę Radiofonii i Telewizji w transparentnych konkursach, które będą transmitowane na żywo. Funkcje prezesów spółek mediów publicznych mają zostać rozdzielone od funkcji redaktorów naczelnych.
