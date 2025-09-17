Dziś na warszawskich Powązkach odbyły się uroczystości pogrzebowe Katarzyny Stoparczyk, która zginęła 5 września w wypadku samochodowym na Podkarpaciu. „Jej dziecięca ciekawość, wrażliwość i empatia powodowały, że wydobywała z dzieci wszystko to, co najlepsze” - wskazał na pogrzebie dziennikarki, słynącej z niesamowitych z rozmów z najmłodszymi, likwidator Polskiego Radia Paweł Majcher.
Uroczystości pogrzebowe Katarzyny Stoparczyk rozpoczęły się Mszą świętą w kościele rektoralnym pw. św. Jacka przy ul. Freta 10 w Warszawie. Obok rodziny i bliskich dziennikarki, w uroczystości uczestniczyli jej dawni współpracownicy z Polskiego Radia.
Była dziennikarką-instytucją. Wszędzie jej było pełno, wszędzie coś chciała, wszędzie było jej za mało, zawsze była w pędzie, w drodze
— wspominał likwidator Polskiego Radia Paweł Majcher.
„Wydobywała z dzieci wszystko to, co najlepsze”
Dodał, że nikt tak jak ona nie potrafił rozmawiać z dziećmi.
Jej dziecięca ciekawość, wrażliwość, empatia powodowała, że wydobywała z dzieci wszystko to, co najlepsze. Dawała dzieciom głos
— powiedział.
Dyrektorka Radiowej Trójki Agnieszka Szydłowska dodała, że we wszystkich sprawach, w które angażowała się Stoparczyk była „jasność”, która zostawała w odbiorcy.
Kasia często mówiła, że trzeba wybrać jedną drogę i że to jest bardzo proste, trzeba iść w życiu drogą serca i tak też postępowała. To serce i ta miłość była kierunkiem i jednoznacznym drogowskazem jej wszystkich działań
— powiedziała.
Ogromna strata dla dziecięcej wrażliwości
Jej odejście to ogromna strata, nie tylko dla najbliższych, ale i dla całego świata dziecięcej wrażliwości, który z tak niezwykłą czułością i naturalnością potrafiła rozumieć, pielęgnować i chwalić
— przekazał prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski w liście odczytanym przez dyrektora Biura Kultury w Urzędzie m.st. Warszawy Artura Jóźwika.
Katarzyna Stoparczyk przypominała nam, dorosłym, że dziecięce serca i mądrość są czymś, co trzeba z zachwytem odkrywać
— napisał.
Podziękowania od Rzeczniczki Praw Dziecka
List żegnający dziennikarkę przekazała również Rzeczniczka Praw Dziecka Monika Horna-Cieślak. Przypomniała w nim, że Stoparczyk tworzyła przestrzeń, w której najmłodsi mogli mówić o sprawach dla siebie ważnych, „o marzeniach, planach, przyjaźniach, miłości, samotności, chorobie, mowie nienawiści, żałobie”.
Jako rzeczniczka praw dziecka dziękuję rzeczniczce praw dziecka Katarzynie Stoparczyk
— napisała.
Swoje wspomnienie dziennikarki przekazał w liście również prezes Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy Jurek Owsiak. Podkreślił w nim, że Stoparczyk charakteryzowała się „nieprawdopodobnym zrozumieniem dziecięcych myśli i wyobrażeń”.
Podczas uroczystości pogrzebowych można było wesprzeć finansowo inicjatywę Fundacji Wrocławskiego Hospicjum dla Dzieci, gdzie powstanie Pracownia Psychologiczno-Terapeutyczna dla Dzieci i Młodzieży im. Katarzyny Stoparczyk.
Dziennikarka spoczęła na Powązkach Wojskowych
Dziennikarka spoczęła na Powązkach Wojskowych. Pożegnanie na cmentarzu odbyło się w gronie najbliższych i miało prywatny charakter.
Do wypadku, w którym zginęła dziennikarka, doszło 6 września przed godz. 15 na drodze ekspresowej S19, na wysokości miejscowości Jeżowe. Jak powiedział PAP szef prokuratury rejonowej w Nisku, wszczęte zostało śledztwo w sprawie o spowodowanie wypadku drogowego ze skutkiem śmiertelnym.
Katarzyna Stoparczyk z wykształcenia była muzykiem instrumentalistą, absolwentką Akademii Muzycznej we Wrocławiu.
Popularność zyskała, współprowadząc z Wojciechem Mannem w TVP2 telewizyjny program rozrywkowy „Duże dzieci”. Później w TVP2 była jednym z gospodarzy programu „Pytanie na śniadanie”.
Była też wieloletnią dziennikarką Programu III Polskiego Radia. Prowadziła tam m.in. audycje „Zagadkowa niedziela” i „Myślidziecka 3–5–7”.
Stoparczyk była także autorką książek, m.in.: „Politycy w piaskownicy” – rozmowy z dziećmi o polityce i świecie dorosłych, „Jak mieć w życiu frajdę. Rozmowy Kasi Stoparczyk” – inspirujące spotkania z artystami i twórcami oraz „Franciszek Pieczka. Portret intymny” – rzecz o wybitnym aktorze.
W 2018 r. przyznano jej tytuł Mistrza Mowy Polskiej.
