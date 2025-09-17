„Sprawa Samuela jest wyjątkowo dotkliwa, bulwersująca i skandaliczna, dlatego że jak portal Zrzutka mógł znienacka zlikwidować zbiórkę, która w trzy dni rozwinęła się niesamowicie, bo wsparło nas ponad blisko 300 osób. Napisane było wyraźnie, że nie na żadną karę, nie na grzywnę. My po prostu chcieliśmy pomóc solidarnie człowiekowi i oni nam udowodnili, że nie możemy tego zrobić, bo chodzi o Samuela” - powiedziała na antenie Telewizji wPolsce24 prezes Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich Jolanta Hajdasz.
Portal Zrzutka.pl zlikwidował zbiórkę środków pieniężnych dla dziennikarza Telewizji wPolsce24 Samuela Pereiry i jego rodziny. Zbiórkę zorganizowało Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich i od pierwszych dni jej istnienia zebrano ponad 20 tys. złotych.
Pan Samuel Pereira przez to, że jest…
