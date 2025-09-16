Gwiazdy „Tańca z Gwiazdami” Polsatu wywołały burzę w sieci! Maja Bohosiewcz udostępniła w swoich mediach społecznościowych nagranie, gdzie wspólnie z innymi uczestnikami parodiowała… modlitwę powszechną (znaną także jako modlitwa wiernych). Pod wpływem krytyki, wideo zostało usunięte z sieci.
Na nagraniu udostępnionym na Instagramie uczestnicy „Tańca z Gwiazdami” drwili sobie z modlitwy powszechnej (części Mszy św.). Nagranie, choć usunięte przez jej autorkę, zostało zachowane przez internautów:
Wideo zostało usunięte
W sprawę mocno zaangażował się znany influencer Damian Zawrotniak, który kryje się pod nickiem „Pan Dociekliwy”.
Bohosiewicz usunęła nad ranem wideo, bo ilość negatywnych komentarzy była wiele razy większa od słodziutkich komentarzy jej koleżanek i fanów, którzy nie mają co robić ze swoim życiem, więc oglądają takie materiały „wysokich lotów” i przyklaskują im. Sprawa została przeze mnie zgłoszona do „Tańca z gwiazdami”
— wskazał.
Takim intelektualistom, jak bohaterzy poniższego nagrania (Karolak, Bohosiewicz, Sikora, Bursztynowicz, reszty nie znam, takie „gwiazdy”…) polecam więcej refleksji nad sobą, znalezienie innego sposobu na zaistnienie czy zaimponowanie, bo wykorzystywanie do tego chrześcijaństwa (kiedy nie ma się z nim zbyt wiele wspólnego) jest po prostu denne, żałosne i wcale nie takie odważne, jakby Wam się, droga celebrycka „śmietanko”
— dodał.
Zero wartości
Słów krytyki nie szczędziła także Marianna Schreiber, która prowadzi program „Naga prawda” na antenie Telewizji wPolsce24.
Wyśmiewając wiarę, uznali, że to najlepszy pomysł na promocję Tańca z Gwiazdami. Zero wartości, tylko kasa i lajki - dno
— wskazała.
Polsat się odciął
Portal Plotek.pl zwrócił się z prośbą o komentarz do Polsatu, ale stacja odcięła się od nagrania.
Nagranie nie było inicjowane przez stację ani nie współtworzyliśmy go. Gwiazdy i tancerze sami prowadzą swoje social media, nie odpowiadamy za treści, które są tam zamieszczane
— wskazał przedstawiciel Polsatu.
