Portal Zrzutka.pl zlikwidował wczoraj zbiórkę środków pieniężnych dla dziennikarza Telewizji wPolsce24 Samuela Pereiry i jego rodziny. Zbiórkę zorganizowało Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich i od pierwszych dni istnienia zrzutki zebrano ponad 20 tys. złotych. „Szanujemy prawo, dlatego w opisie zbiórki podkreśliliśmy, że nie możemy i nie zamierzamy płacić kary za Samuela Pereirę, ale że chcemy pomóc jemu i jego bliskim w trudnej sytuacji, w jakiej się znalazł po przegranym procesie karnym o zniesławienie z art. 212 kk” - podkreśla w oświadczeniu Jolanta Hajdasz, prezes SDP. Polskie prawo nie pozwala na prowadzenie publicznych zbiórek na uiszczenie grzywny, a serwis Zrzutka uznał, że… SDP właśnie na ten cel chce przeznaczyć środki. „Oświadczam, że SDP nie prowadziło zbiórki na cel niezgodny z prawem i nie jest nam nawet znana dokładna kwota, na którą został skazany red. Samuel Pereira” - czytamy w oświadczeniu dr Hajdasz.
11 września Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich utworzyło na portalu Zrzutka.pl zbiórkę pieniędzy dla redaktora Samuela Pereiry. Dziennikarz Telewizji wPolsce24, za rządów PiS związany z TVP Info w sierpniu został skazany za rzekome zniesławienie matki europosła KO Krzysztofa Brejzy w tekście, który ukazał się w 2019 roku na portalu tvp.info.
Wczoraj portal Zrzutka.pl opublikował zbiórkę na pomoc Samuelowi Pereirze. Nie chodziło o środki na zapłatę zasądzonej grzywny, gdyż na takie cele zbiórek publicznych nie zezwala polskie prawo. Zebrane pieniądze miały być przeznaczone na pomoc Pereirze i jego rodzinie w trudnej sytuacji finansowej spowodowanej zapłatą grzywny. Prezes SDP Jolanta Hajdasz wydała oświadczenie w tej sprawie.
Oświadczenie dr Jolanty Hajdasz
Dziś rano tj. 15 września b.r. o nieustalonej jeszcze godzinie portal Zrzutka.pl zlikwidował prowadzoną przez SDP zbiórkę środków pieniężnych dla red. Samuela Pereiry i jego Rodziny. Zbiórka cieszyła się wielkim poparciem społecznym, w ciągu pierwszych trzech dni jej istnienia swoimi pieniędzmi wsparło ją 295 osób, udało się zebrać ponad 20 tysięcy złotych, czyli ponad połowę z zakładanej przez nas kwoty. Szanujemy prawo, dlatego w opisie zbiórki podkreśliliśmy, że nie możemy i nie zamierzamy płacić kary za Samuela Pereirę, ale że chcemy pomóc jemu i jego bliskim w trudnej sytuacji, w jakiej się znalazł po przegranym procesie karnym o zniesławienie z art. 212 kk.
Zbiórka prowadzona była na koncie Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, zweryfikowanym i istniejącym od 4 czerwca 2024 r. Na tym samym koncie i na tych samych zasadach prowadziliśmy z sukcesem zbiórkę środków pieniężnych dla skazanego w ub. roku z art. 212 kk red. Sebastiana Morynia, dla którego udało nam się zebrać i któremu przekazaliśmy we wrześniu 2024 r. ok. 40 tysięcy zł. Wszystkie te fakty zostały przez SDP dokładnie i rzetelnie opisane w artykułach i postach dostępnych publicznie.
Tymczasem w tym roku portal Zrzutka.pl bez jakiejkolwiek informacji arbitralnie zlikwidowała naszą zbiórkę. Nie mamy nadal pełnej wiedzy, ile dokładnie środków finansowych w chwili likwidacji znalazło się na koncie tej zrzutki nie wiemy także kto ją poparł, bo nie zdążyliśmy zarchiwizować tych danych, a wszystkie te informacje zostały skasowane bez dania nam możliwości ich skopiowania przynajmniej na użytek własny SDP. Zrzutka.pl postawiła nas w wyjątkowo trudnej sytuacji bo nawet nie dała nam szansy na wyjaśnienie przyczyn blokady przynajmniej w stosunku do osób, które działając w dobrej wierze nam zaufały i wpłaciły na proponowany przez nas cel swoje pieniądze.
Dopiero po godzinie 13.15 portal Zrzutka przekazał odpowiedź na pytania kierowane przez SDP do administratora zrzutki za pośrednictwem formularza kontaktowego, bo tylko ta forma była dostępna. Napisano w odpowiedzi w uzasadnieniu blokady cyt. „pomimo, iż w opisie zbiórki nie wskazali Państwo wprost, że środki będą przeznaczone na opłacenie grzywny, to cel kwotowy określony w ramach zbiórki odpowiadał wysokości sumy zasądzonej wobec Pana Samuela Pereiry prawomocnym wyrokiem sądu. Po przeprowadzeniu dodatkowej analizy oraz konsultacji z działem prawnym spółki uznaliśmy, iż zachodzi wysokie prawdopodobieństwo, iż w rzeczywistości środki mogłyby być wydatkowane na cel niezgodny z prawem”.
Oświadczam, że SDP nie prowadziło zbiórki na cel niezgodny z prawem i nie jest nam nawet znana dokładna kwota, na którą został skazany red. Samuel Pereira, bo nie są mi znane np. dokładne koszty przegranych przez niego procesów sądowych i koszt przeprosin w mediach, które zobowiązany jest wykonać. Chcieliśmy prowadzić zbiórkę solidarnościową dla dziennikarza, który znalazł się w trudnej życiowej sytuacji z powodu swojej pracy zawodowej. Opisujemy jego wyrok, bo mamy prawo informować o takich procesach opinię publiczną.
Działanie portalu zrzutka.pl jest niezrozumiałe i podważa zaufanie osób prowadzących zbiórki środków pieniężnych za pośrednictwem tego portalu.
W imieniu SDP oświadczam także, iż nadal będziemy wspierać red. Samuela Pereirę w jego sytuacji życiowej, w jakiej znalazł się po przegranym procesie. Z naszej strony nic się nie zmieni.
dr Jolanta Hajdasz, prezes SDP i dyrektor CMWP SDP
Warszawa, 15 września 2025 r.
